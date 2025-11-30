Qatar Airways завершила обновление программного обеспечения A320

ДОХА, 30 ноя - РИА Новости. Катарский национальный авиаперевозчик Qatar Airways в воскресенье сообщил о завершении необходимого обновления программного обеспечения самолетов Airbus A320 по рекомендации производителя лайнеров.
Компания Airbus в пятницу заявила, что около 6 тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Это выяснилось после технического анализа произошедшего в конце октября инцидента в США с одним из таких самолетов. Ряд авиакомпаний объявил о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320.
"Qatar Airways завершила необходимые обновления программного обеспечения самолетов Airbus A320. Расписание полетов незначительно пострадало, но безопасность пассажиров и членов экипажа остается нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении авиакомпании для прессы.
Ранее авиационные власти других стран Персидского залива, в том числе Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ, отметили, что смогли обновить программное обеспечение у самолетов семейства A320.
