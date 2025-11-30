https://ria.ru/20251130/samara-2058704001.html
В аэропорту Самары сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.11.2025
