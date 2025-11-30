https://ria.ru/20251130/samara-2058693307.html
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Самары, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.11.2025
самара
Самара, Курумоч (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
