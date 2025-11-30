Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине продолжаются поиски двух рыбаков - РИА Новости, 30.11.2025
08:19 30.11.2025
На Сахалине продолжаются поиски двух рыбаков
На Сахалине продолжаются поиски двух рыбаков - РИА Новости, 30.11.2025
На Сахалине продолжаются поиски двух рыбаков
Поиски двух пропавших рыбаков в Поронайском районе Сахалина продолжаются третьи сутки, к спасательной операции привлечены воздушные и морские суда, сообщает... РИА Новости, 30.11.2025
происшествия
сахалин
россия
корсаков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
ан-26
сахалин
россия
корсаков
происшествия, сахалин, россия, корсаков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, ан-26
Происшествия, Сахалин, Россия, Корсаков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Ан-26
На Сахалине продолжаются поиски двух рыбаков

На Сахалине третьи сутки ищут двух пропавших рыбаков

© Фото : Пресс-служба МЧС Сахалина Спасение рыбаков на Сахалине
Спасение рыбаков на Сахалине - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : Пресс-служба МЧС Сахалина
Спасение рыбаков на Сахалине . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Поиски двух пропавших рыбаков в Поронайском районе Сахалина продолжаются третьи сутки, к спасательной операции привлечены воздушные и морские суда, сообщает региональный главк МЧС России.
По информации пресс-службы ведомства, двое 27-летних мужчин в четверг вышли на резиновой лодке из устья реки Поронай в акваторию залива Терпения на юго-восточном побережье Сахалина и до сих пор не вернулись. На воде к поискам привлечены два мимо проходящих судна. Кроме этого, из порта Корсаков в субботу в район происшествия выдвинулось спасательное судно "Отто Шмидт". В воскресенье группа спасателей на лодке начала обследование береговой линии южнее города Поронайска.
«
"В готовности к вылету находятся ведомственный вертолет Ми-8 из Южно-Сахалинска и самолет Ан-26 из Николаевска-на-Амуре. Поиски осложняются надвигающимся с юга острова снежным фронтом, в ближайшие часы ожидается ухудшение видимости", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы регионального главка МЧС, в настоящее время обследовано более 2 тысяч квадратных километров на суше и воде. Всего к работам привлечены 7 человек и 3 единицы техники.
Спасатели МЧС России обнаружили тела пропавших рыбаков - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В магаданской бухте нашли тела пропавших рыбаков
