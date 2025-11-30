https://ria.ru/20251130/rubio-2058777309.html
Завершение конфликта приведет к процветанию Украины, считает Рубио
Украина не сможет процветать, пока конфликт не урегулирован, сказал госсекретарь Марко Рубио перед встречей с делегацией Киева. РИА Новости, 30.11.2025
