Завершение конфликта приведет к процветанию Украины, считает Рубио - РИА Новости, 30.11.2025
19:19 30.11.2025
Завершение конфликта приведет к процветанию Украины, считает Рубио
Завершение конфликта приведет к процветанию Украины, считает Рубио
в мире
украина
киев
флорида
марко рубио
стив уиткофф
джаред кушнер
государственный департамент сша
в мире, украина, киев, флорида, марко рубио, стив уиткофф, джаред кушнер, государственный департамент сша
В мире, Украина, Киев, Флорида, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Государственный департамент США
Завершение конфликта приведет к процветанию Украины, считает Рубио

Рубио заявил, что Украина не сможет процветать, пока конфликт не урегулирован

© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Украина не сможет процветать, пока конфликт не урегулирован, сказал госсекретарь Марко Рубио перед встречей с делегацией Киева.
Украины есть огромный экономический потенциал, огромные возможности для процветания. Очевидно, вы не можете это делать посреди такой войны", - сказал Рубио перед встречей во Флориде.
Как он считает, разрешение конфликта должно привести к процветанию Украины.
Госдеп ранее сообщил, что с делегацией Киева во Флориде встретятся Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф и тесть Трампа Джаред Кушнер.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Рубио надеется, что по итогам встречи во Флориде будет достигнут прогресс
В миреУкраинаКиевФлоридаМарко РубиоСтив УиткоффДжаред КушнерГосударственный департамент США
 
 
