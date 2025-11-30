https://ria.ru/20251130/rossiya-2058787374.html
Песков прокомментировал реакцию Путина на ускорение международных процессов
Песков прокомментировал реакцию Путина на ускорение международных процессов - РИА Новости, 30.11.2025
Песков прокомментировал реакцию Путина на ускорение международных процессов
Президент России Владимир Путин в условиях ускорившихся процессов в международных делах реагирует быстро и эффективно, заявил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T21:06:00+03:00
2025-11-30T21:06:00+03:00
2025-11-30T21:06:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056975093_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8baff9c7c8fdd8fd47edeeb65da8b847.jpg
https://ria.ru/20251005/zapad-2046475966.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056975093_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5faca4b79e1549751352c216e65ffd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Песков прокомментировал реакцию Путина на ускорение международных процессов
Песков: Путин быстро реагирует на ускорение процессов в международных делах
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в условиях ускорившихся процессов в международных делах реагирует быстро и эффективно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Все очень сильно ускорилось, все процессы в межгосударственных делах тоже ускорились… Конечно, страны должны подстраивать свой график под это и тоже быть готовыми очень оперативно на все реагировать. Наш президент реагирует быстро, эффективно, таким образом, чтобы это все наилучшим образом отвечало интересам нашей страны", - сказал Песков
журналисту "России 1" Павлу Зарубину
, комментарий приводится в Telegram-канале
"Вести".
По его словам, такое ускорение процессов в межгосударственных делах происходит и из-за большой войны, которая ведется против России
, и из-за "большой ломки" в международных политических, дипломатических, правовых, экономических взаимоотношениях.
Многие протокольные нюансы, которые раньше были обязательными, "сейчас отступают на второй план", отметил пресс-секретарь президента РФ.
"Сейчас главное — в скорости встречи, скорости обмена мнениями, получения информации от первоисточника и, соответственно, принятия решений - тех, которые необходимы на этот момент", - добавил Песков.