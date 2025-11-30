Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал реакцию Путина на ускорение международных процессов - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/rossiya-2058787374.html
Песков прокомментировал реакцию Путина на ускорение международных процессов
Песков прокомментировал реакцию Путина на ускорение международных процессов - РИА Новости, 30.11.2025
Песков прокомментировал реакцию Путина на ускорение международных процессов
Президент России Владимир Путин в условиях ускорившихся процессов в международных делах реагирует быстро и эффективно, заявил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T21:06:00+03:00
2025-11-30T21:06:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056975093_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8baff9c7c8fdd8fd47edeeb65da8b847.jpg
https://ria.ru/20251005/zapad-2046475966.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056975093_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5faca4b79e1549751352c216e65ffd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Песков прокомментировал реакцию Путина на ускорение международных процессов

Песков: Путин быстро реагирует на ускорение процессов в международных делах

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в условиях ускорившихся процессов в международных делах реагирует быстро и эффективно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Все очень сильно ускорилось, все процессы в межгосударственных делах тоже ускорились… Конечно, страны должны подстраивать свой график под это и тоже быть готовыми очень оперативно на все реагировать. Наш президент реагирует быстро, эффективно, таким образом, чтобы это все наилучшим образом отвечало интересам нашей страны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментарий приводится в Telegram-канале "Вести".
По его словам, такое ускорение процессов в межгосударственных делах происходит и из-за большой войны, которая ведется против России, и из-за "большой ломки" в международных политических, дипломатических, правовых, экономических взаимоотношениях.
Многие протокольные нюансы, которые раньше были обязательными, "сейчас отступают на второй план", отметил пресс-секретарь президента РФ.
"Сейчас главное — в скорости встречи, скорости обмена мнениями, получения информации от первоисточника и, соответственно, принятия решений - тех, которые необходимы на этот момент", - добавил Песков.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Путин ответил на вопрос о влиянии "валдайской речи" на Запад
5 октября, 11:19
 
В миреРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала