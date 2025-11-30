Песков прокомментировал реакцию Путина на ускорение международных процессов

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в условиях ускорившихся процессов в международных делах реагирует быстро и эффективно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Все очень сильно ускорилось, все процессы в межгосударственных делах тоже ускорились… Конечно, страны должны подстраивать свой график под это и тоже быть готовыми очень оперативно на все реагировать. Наш президент реагирует быстро, эффективно, таким образом, чтобы это все наилучшим образом отвечало интересам нашей страны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину , комментарий приводится в Telegram-канале "Вести".

По его словам, такое ускорение процессов в межгосударственных делах происходит и из-за большой войны, которая ведется против России , и из-за "большой ломки" в международных политических, дипломатических, правовых, экономических взаимоотношениях.

Многие протокольные нюансы, которые раньше были обязательными, "сейчас отступают на второй план", отметил пресс-секретарь президента РФ.