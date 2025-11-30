Рейтинг@Mail.ru
Родительское сообщество "Родные-Любимые" включает в себя 250 тысяч семей - РИА Новости, 30.11.2025
20:52 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/rossiya-2058786127.html
Родительское сообщество "Родные-Любимые" включает в себя 250 тысяч семей
Родительское сообщество "Родные-Любимые" включает в себя 250 тысяч семей - РИА Новости, 30.11.2025
Родительское сообщество "Родные-Любимые" включает в себя 250 тысяч семей
Родительское сообщество "Движения первых" "Родные - Любимые" включает в себя уже более 250 тысяч семей со всех регионов РФ, сообщили в пресс-службе движения. РИА Новости, 30.11.2025
общество, россия, москва, мария захарова
Общество, Россия, Москва, Мария Захарова
Родительское сообщество "Родные-Любимые" включает в себя 250 тысяч семей

Сообщество "Родные-Любимые" включает в себя 250 тысяч семей со всей России

© Fotolia / Sunny studioСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Fotolia / Sunny studio
Семья. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Родительское сообщество "Движения первых" "Родные - Любимые" включает в себя уже более 250 тысяч семей со всех регионов РФ, сообщили в пресс-службе движения.
Всероссийский семейный форум "Родные - любимые" проходит с 28 ноября по 1 декабря в Москве.
"Одна из главных ценностей "Движение первых" – крепкая семья, поэтому развитие родительского сообщества "Движения первых" "Родные – Любимые" для нас особый приоритет. Сегодня оно насчитывает более 250 тысяч семей во всех регионах России и их количество неуклонно растёт. Такое масштабное сообщество требует системной работы. Именно потому мы рассматриваем проведение семейного форума как площадку для выработки конкретных материалов и подходов для регулярной деятельности", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Движения первых" Артура Орлова.
В День матери на площадке форума также состоялась встреча-диалог "Путь женщины" с директором Департамента информации и печати МИД РФ Марией Захаровой.
В движении отметили, что одними из результатов форума стали создание настольной игры, разработка плана работы родительского сообщества, формирование видеокурса от сообщества "Родные – Любимые" и разработка маршрута семейного туризма.
Семейное сообщество "Родные – Любимые" – флагманский проект "Движения первых". Он реализуются по национальному проекту "Молодёжь и дети" федеральных проектов "Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)" и "Россия - страна возможностей".
ОбществоРоссияМоскваМария Захарова
 
 
