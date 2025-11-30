Вучич отверг обвинения в ухудшении отношений с Россией

БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения политических оппонентов в резком ухудшении отношений с Россией на фоне санкций Запада и заявил, что отношения официального Белграда и Москвы были напряженными большую часть ХХ века.

"Говорят, что мы никогда с 1948 года (конфликт Иосифа Сталина и Йосипа Броза Тито – ред.) не имели такой тяжелой ситуации в отношениях с Россией... Мне даже стыдно говорить невеждам, спрашиваю их: от Октябрьской революции 1917 года когда это у нас были хорошие отношения? Во время (Владимира - ред.) Ленина до 1924 года? Во время Сталина до 1954 года? Во время (Никиты - ред.) Хрущева, а до того – (Георгия - ред.) Маленкова два года? При Хрущеве до 1964 года у нас было краткое время разрядки, а что было особенно хорошего?" - сказал Вучич в воскресенье по телефону в эфире TV Informer.

"Или что они (РФ в 1992 году - ред.) могли воздержаться в ООН , но проголосовали за санкции против Сербии с высоко поднятой рукой? И при всем этом мы никогда не ставим это в упрек россиянам, потому что знаем, что они (политики того периода – ред.) не для россиян, не работали как надо. Поэтому не надо мне говорить об исторических отношениях, о которых ничего не знаете, живете во лжи и мифах", - заявил Вучич.

При этом он подчеркнул, что "всегда уважает российских друзей и соблюдает их интересы".

В обращении к cогражданам 2 марта 2022 года президент Сербии сообщил, что власти страны по решению Совета национальной безопасности поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

Вучич 25 ноября рассказал, что правительство приняло его план предложить Управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам NIS срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".