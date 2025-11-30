Рейтинг@Mail.ru
Вучич отверг обвинения в ухудшении отношений с Россией - РИА Новости, 30.11.2025
17:11 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/rossiya-2058761473.html
Вучич отверг обвинения в ухудшении отношений с Россией
Вучич отверг обвинения в ухудшении отношений с Россией - РИА Новости, 30.11.2025
Вучич отверг обвинения в ухудшении отношений с Россией
Президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения политических оппонентов в резком ухудшении отношений с Россией на фоне санкций Запада и заявил, что отношения... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T17:11:00+03:00
2025-11-30T17:11:00+03:00
Вучич отверг обвинения в ухудшении отношений с Россией

Вучич отверг обвинения в ухудшении отношений с Россией на фоне санкций Запада

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения политических оппонентов в резком ухудшении отношений с Россией на фоне санкций Запада и заявил, что отношения официального Белграда и Москвы были напряженными большую часть ХХ века.
Депутат оппозиционной партии "Мы - сила народа" Александр Павич заявил 28 ноября, что власти Сербии, планируя постепенную национализацию "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, встают на сторону Запада в его конфликте с Россией.
"Говорят, что мы никогда с 1948 года (конфликт Иосифа Сталина и Йосипа Броза Тито – ред.) не имели такой тяжелой ситуации в отношениях с Россией... Мне даже стыдно говорить невеждам, спрашиваю их: от Октябрьской революции 1917 года когда это у нас были хорошие отношения? Во время (Владимира - ред.) Ленина до 1924 года? Во время Сталина до 1954 года? Во время (Никиты - ред.) Хрущева, а до того – (Георгия - ред.) Маленкова два года? При Хрущеве до 1964 года у нас было краткое время разрядки, а что было особенно хорошего?" - сказал Вучич в воскресенье по телефону в эфире TV Informer.
По его словам, когда к власти в СССР в 1964 году пришел Леонид Брежнев, возглавлявший страну до 1982 года, отношения тоже не стали "дивными и полными любви", как и позже, при генсеках ЦК КПСС Юрии Андропове и Константине Черненко. Ситуация не улучшилась и при президенте СССР Михаиле Горбачеве и президенте РФ Борисе Ельцине, считает он.
"Или что они (РФ в 1992 году - ред.) могли воздержаться в ООН, но проголосовали за санкции против Сербии с высоко поднятой рукой? И при всем этом мы никогда не ставим это в упрек россиянам, потому что знаем, что они (политики того периода – ред.) не для россиян, не работали как надо. Поэтому не надо мне говорить об исторических отношениях, о которых ничего не знаете, живете во лжи и мифах", - заявил Вучич.
При этом он подчеркнул, что "всегда уважает российских друзей и соблюдает их интересы".
В обращении к cогражданам 2 марта 2022 года президент Сербии сообщил, что власти страны по решению Совета национальной безопасности поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Вучич 25 ноября рассказал, что правительство приняло его план предложить Управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам NIS срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".
Скупщина (парламент) Сербии 28 ноября обсуждала пакет проектов документов. В частности, поправки к бюджету на 2026 год предполагают выделение 1,4 миллиарда евро для обеспечения энергетической безопасности на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.
