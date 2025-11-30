Рейтинг@Mail.ru
Глава Духовного управления мусульман России поздравил женщин с Днем матери
Религия
 
15:14 30.11.2025
Глава Духовного управления мусульман России поздравил женщин с Днем матери
Глава Духовного управления мусульман России поздравил женщин с Днем матери - РИА Новости, 30.11.2025
Глава Духовного управления мусульман России поздравил женщин с Днем матери
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин поздравил женщин с Днем матери, подчеркнув, что благодаря их... РИА Новости, 30.11.2025
2025
Глава Духовного управления мусульман России поздравил женщин с Днем матери

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин поздравил женщин с Днем матери, подчеркнув, что благодаря их искренней и горячей молитве сохраняются жизни, в том числе на СВО.
День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября.
"Поздравляю наших женщин, кому Всевышним даровано святое звание матери, с сегодняшним Днем чествования самого главного женского призвания — материнства. Материнская любовь является защитой от жизненных невзгод для каждого из нас и для всего человечества в целом. Среди нас сегодня немало матерей, которые потеряли детей на СВО, их дети погибли, защищая наш народ. Еще больше тех, кто каждый день в непрестанной молитве ждет весточки от находящегося на фронте сына и молит Создателя за его жизнь. Святостью, самоотверженностью, мужеством наших матерей держится наше Отечество. Благодаря искренней и горячей материнской молитве сохраняются жизни", - приводит слова главы ДУМ РФ, муфтия Равиля Гайнутдина Telegram-канал религиозной организации.
Председатель ДУМ РФ молитвенно пожелал всем матерям мира и добра.
"Многих вам сил в исполнении этой главной женской миссии. Молю Всевышнего, чтобы каждая мать была счастлива, видя, как счастливы ее дети. Дай Аллах всем вам здоровья и много радостных дней", - отметил муфтий Равиль Гайнутдин.
Забайкальцы передали автомобиль землякам в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Мусульмане из Забайкалья передали автомобиль в зону спецоперации
21 ноября, 17:32
 
РелигияРоссияРавиль ГайнутдинДень материВ мире
 
 
