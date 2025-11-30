Глава Духовного управления мусульман России поздравил женщин с Днем матери

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин поздравил женщин с Днем матери, подчеркнув, что благодаря их искренней и горячей молитве сохраняются жизни, в том числе на СВО.

"Многих вам сил в исполнении этой главной женской миссии. Молю Всевышнего, чтобы каждая мать была счастлива, видя, как счастливы ее дети. Дай Аллах всем вам здоровья и много радостных дней", - отметил муфтий Равиль Гайнутдин.