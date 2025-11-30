https://ria.ru/20251130/rossiya-2058740935.html
Глава Духовного управления мусульман России поздравил женщин с Днем матери
Глава Духовного управления мусульман России поздравил женщин с Днем матери - РИА Новости, 30.11.2025
Глава Духовного управления мусульман России поздравил женщин с Днем матери
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин поздравил женщин с Днем матери, подчеркнув, что благодаря их... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T15:14:00+03:00
2025-11-30T15:14:00+03:00
2025-11-30T15:14:00+03:00
религия
россия
равиль гайнутдин
день матери
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973972302_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb65bf30cd415101b97392eac836fe8b.jpg
https://ria.ru/20251121/avtomobil-2056668538.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973972302_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_87be4fe1927d4888b86bdee027c45aad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, равиль гайнутдин, день матери, в мире
Религия, Россия, Равиль Гайнутдин, День матери, В мире
Глава Духовного управления мусульман России поздравил женщин с Днем матери
Муфтий Гайнутдин рассказал, что молитва матери спасает жизни
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин поздравил женщин с Днем матери, подчеркнув, что благодаря их искренней и горячей молитве сохраняются жизни, в том числе на СВО.
День матери отмечается в России
ежегодно в последнее воскресенье ноября.
"Поздравляю наших женщин, кому Всевышним даровано святое звание матери, с сегодняшним Днем чествования самого главного женского призвания — материнства. Материнская любовь является защитой от жизненных невзгод для каждого из нас и для всего человечества в целом. Среди нас сегодня немало матерей, которые потеряли детей на СВО, их дети погибли, защищая наш народ. Еще больше тех, кто каждый день в непрестанной молитве ждет весточки от находящегося на фронте сына и молит Создателя за его жизнь. Святостью, самоотверженностью, мужеством наших матерей держится наше Отечество. Благодаря искренней и горячей материнской молитве сохраняются жизни", - приводит слова главы ДУМ РФ, муфтия Равиля Гайнутдина Telegram-канал
религиозной организации.
Председатель ДУМ РФ молитвенно пожелал всем матерям мира и добра.
"Многих вам сил в исполнении этой главной женской миссии. Молю Всевышнего, чтобы каждая мать была счастлива, видя, как счастливы ее дети. Дай Аллах всем вам здоровья и много радостных дней", - отметил муфтий Равиль Гайнутдин.