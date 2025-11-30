Рейтинг@Mail.ru
МИД России осудил теракты Киева против танкеров в Черном море
14:48 30.11.2025
МИД России осудил теракты Киева против танкеров в Черном море
Россия решительно осуждает теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, заявила официальный представитель МИД РФ
россия, киев, черное море, мария захарова, в мире
Россия, Киев, Черное море, Мария Захарова, В мире
© Фото : соцсетиПоврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия решительно осуждает теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решительно осуждаем совершенные теракты и действия всех сторон, способствовавших их планированию и реализации", - сказано в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Турция выразила обеспокоенность в связи с атаками на танкеры в Черном море
29 ноября, 23:56
 
Россия Киев Черное море Мария Захарова В мире
 
 
