МИД России осудил теракты Киева против танкеров в Черном море
Россия решительно осуждает теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T14:48:00+03:00
россия
киев
черное море
мария захарова
в мире
МИД России осудил теракты Киева против танкеров в Черном море
