СМИ раскрыли, как Россия вызвала переполох в НАТО
11:40 30.11.2025 (обновлено: 11:42 30.11.2025)
СМИ раскрыли, как Россия вызвала переполох в НАТО
Плановый вылет четырех российских истребителей МиГ-31 вызвал обеспокоенность у Польши и стран НАТО, сообщило издание Bild. РИА Новости, 30.11.2025
в мире
россия
нато
миг-31
bild
польша
москва
россия
польша
москва
СМИ раскрыли, как Россия вызвала переполох в НАТО

Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал"
© РИА Новости / Илья Питалев
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" . Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Плановый вылет четырех российских истребителей МиГ-31 вызвал обеспокоенность у Польши и стран НАТО, сообщило издание Bild.
"Российские истребители вызвали очередную тревогу НАТО. Польша активизирует свою противовоздушную оборону. Немецкие солдаты развернуты", – пишет издание.
По данным Bild, тревогу вызвал факт приближения четырех истребителей к западной границе России, несмотря на то, что они не покидали воздушного пространства России.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
