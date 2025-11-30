https://ria.ru/20251130/rossiya-2058713963.html
СМИ раскрыли, как Россия вызвала переполох в НАТО
СМИ раскрыли, как Россия вызвала переполох в НАТО - РИА Новости, 30.11.2025
СМИ раскрыли, как Россия вызвала переполох в НАТО
Плановый вылет четырех российских истребителей МиГ-31 вызвал обеспокоенность у Польши и стран НАТО, сообщило издание Bild. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T11:40:00+03:00
2025-11-30T11:40:00+03:00
2025-11-30T11:42:00+03:00
в мире
россия
нато
миг-31
bild
польша
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994870131_0:0:3517:1979_1920x0_80_0_0_166a3e3abae856fdd2eb7f24a5772e89.jpg
https://ria.ru/20251130/tramp-2058676117.html
https://ria.ru/20251130/zapad-2058671946.html
россия
польша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994870131_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_99d8d5e91c8f66c1a8150f6d44f792d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, миг-31, bild, польша, москва
В мире, Россия, НАТО, МиГ-31, Bild, Польша, Москва
СМИ раскрыли, как Россия вызвала переполох в НАТО
Bild: Польша испугалась полета четырех российских МиГ-31 у границы