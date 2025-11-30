Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о панике в ВСУ из-за шага России
Специальная военная операция на Украине
 
30.11.2025
СМИ сообщили о панике в ВСУ из-за шага России
СМИ сообщили о панике в ВСУ из-за шага России
Военнослужащие ВСУ с тревогой наблюдают за возросшей мощью российских ударов по линиям снабжения Киева с помощью БПЛА, сообщает The Wall Street Journal. РИА Новости, 30.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
андрей белоусов
россия
киев
украина
в мире, россия, киев, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Андрей Белоусов
СМИ сообщили о панике в ВСУ из-за шага России

WSJ: мощь российских ударов по линиям снабжения ВСУ растет

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ с тревогой наблюдают за возросшей мощью российских ударов по линиям снабжения Киева с помощью БПЛА, сообщает The Wall Street Journal.
"По словам украинских бойцов на передовой и аналитиков, изучающих конфликт, растущая мощь России в нанесении ударов по украинским линиям снабжения с помощью беспилотников является самым важным изменением в конфликте в 2025 году — более существенным, чем постепенное занятие территорий российскими войсками", — говорится в публикации.
The Wall Street Journal признала, Россия превосходит ВСУ по численности дронов на ключевых участках фронта.
"Эта тенденция не предвещает ничего хорошего для способности Украины удержать позиции в 2026 году, если ее силы не найдут ответ на возросшие возможности России", — считает автор статьи.
В издании также высоко оценили российское подразделение "Рубикон".
"Российские военные навыки в нанесении ударов на средней дистанции превзошли украинские. Они блокируют объекты на расстоянии от 40 до 70 километров от линии фронта. Раньше для достижения таких целей требовались пилотируемые самолеты", — заявил Джордж Баррос, аналитик вашингтонского Института изучения войны.
О создании Войск беспилотных систем 12 ноября заявил замначальника этого рода войск Сергей Иштуганов.
Министр обороны Андрей Белоусов предложил сформировать этот род войск по поручению президента Владимира Путина в конце декабря прошлого года. Глава Минобороны призвал сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик БПЛА в части увеличения дальности их применения, автономности и помехозащищенности.
Специальная военная операция на Украине
 
 
