СМИ сообщили о панике в ВСУ из-за шага России

"Российские военные навыки в нанесении ударов на средней дистанции превзошли украинские. Они блокируют объекты на расстоянии от 40 до 70 километров от линии фронта. Раньше для достижения таких целей требовались пилотируемые самолеты", — заявил Джордж Баррос, аналитик вашингтонского Института изучения войны.