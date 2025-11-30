Рейтинг@Mail.ru
Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 30.11.2025 (обновлено: 10:00 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/rossiya-2058667010.html
Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить
Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить - РИА Новости, 30.11.2025
Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить
У некоторых вызвало удивление, что в МИД Дании по ночам сидит специальный "смотрящий" и следит за высказываниями Трампа и его приближенных, чтобы утром... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T08:00:00+03:00
2025-11-30T10:00:00+03:00
аналитика
россия
украина
сша
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058651010_10:0:1830:1024_1920x0_80_0_0_8cb8160ebd08bbf1084db369bcb41fa7.jpg
https://ria.ru/20251129/kallas-2058488982.html
https://ria.ru/20251129/rossiya-2058488128.html
https://ria.ru/20251129/evropa-2058421538.html
https://ria.ru/20251128/zelenskiy-2058518662.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058651010_238:0:1603:1024_1920x0_80_0_0_c6572a12c7f270543c4bc6f1f39ee8cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, россия, украина, сша, нато, евросоюз
Аналитика, Россия, Украина, США, НАТО, Евросоюз

Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
У некоторых вызвало удивление, что в МИД Дании по ночам сидит специальный "смотрящий" и следит за высказываниями Трампа и его приближенных, чтобы утром правительство знало, что сегодня хорошо, а что плохо.
Такие "смотрящие" есть и в Reuters — вчера они забили тревогу из-за того, что госсекретарь США Рубио не поедет на встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет на следующей неделе в Брюсселе "в ключевой для Украины момент".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Список жертв "агрессии России" от Каи Каллас все еще неполон
Вчера, 08:00
Оказывается, отсутствие госсекретаря США на таких встречах случается крайне редко, а сейчас (когда Россия дожевывает Украину) "отсутствие Рубио грозит усугубить вопросы относительно приверженности Вашингтона европейской безопасности, которая и так пострадала в последние годы". Более того: плевок Рубио в сторону встречи НАТО усилит подозрения союзников по поводу того, что Трампу альянс не нужен вообще (что истинная правда), и опять привлечет внимание к беспомощности и бессмысленности существования этого блока.
Специальная военная операция России, как хорошая ведерная клизма, прорвала все гниющие рыбьи пузыри внутри западных альянсов, и сейчас они пытаются запихнуть вытекающую слизь обратно, но получается еще хуже.
Пару дней назад неожиданно здраво выступило норвежское издание Steigan, которое предупредило о скорой смерти НАТО и заявило, что "альянс больше не способен решить ни одной задачи, для которой он был создан" и что "специальная военная операция России и предшествующие ей годы провальной стратегии блока в отношении Москвы лишили его политической силы". Результат — "Россия и США теперь полностью обходят НАТО в вопросах мира на Украине и будущей архитектуры безопасности".
На самом деле опасность победы России на Украине для будущего НАТО еще в 2023 году поднимал так называемый Институт изучения войны (ISW) в серии материалов "Высокая цена потери Украины". В них поражение Киева рассматривалось как самый фантастический сценарий: Европа, столкнувшаяся с победившей Москвой и лишенная американского "зонтика", окажется в "вакууме безопасности". Это приведет к "ре-национализации" обороны — каждая страна будет спасаться сама или идти на сепаратные сделки с Россией, что означает фактический конец НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Чем закончится информационная война против России
Вчера, 08:00
Вчера реализацию именно этого тренда продемонстрировало британское издание The Telegraph, которое написало, что "США готовы признать контроль России над Крымом и другими новыми российскими территориями ради заключения соглашения о завершении войны". При этом "администрацию Трампа позиция европейских союзников больше не волнует". The Wall Street Journal, в свою очередь, совершенно траурно сообщила, что "переговоры стали кульминацией российской стратегии по позиционированию себя для Соединенных Штатов не как военной угрозы, а как "страны возможностей", и теперь "это позволит Москве изменить экономическую карту Европы и создать раскол между Штатами и их союзниками".
Интересно, что постепенное отмирание одного сиамского близнеца — НАТО — совпадает с аналогичными процессами и в "экономическом НАТО" — Евросоюзе, что красноречиво свидетельствует о тесной стратегической связи главных западных геополитических проектов, направленных против России.
Издание The Economist так и пишет: "После окончания боевых действий на Украине Европа развалится". Почему? Потому что "прекращение боевых действий на Украине раскроет глубокие противоречия внутри ЕС: восточные государства опасаются усиления России, а западные стремятся к нормализации и сокращению расходов на оборону". Польша, Финляндия и страны Балтии, например, будут продолжать требовать санкций и жесткой изоляции Москвы, тогда как страны старой Европы "захотят вернуть статус-кво и возобновить экономические связи, включая газовые контракты". Ну а как вы думали, кушать-то хочется, эстонскую болонку на бутерброд не намажешь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Европа придумала для России взятку. Пусть думает дальше
Вчера, 08:00
Забавно, что уже сейчас европейцы начинают думать, как смягчить неизбежное унижение. Очевидно же, что тотальное взаимное недоверие, неприязнь и шкурные интересы отдельных стран приведут к тому, что после окончания СВО все будут стараться за спиной друг у друга побыстрее договориться с Россией, бормоча русскую поговорку про тапочки. Некоторые эксперты предсказывают, что брюссельская верхушка будет до последнего закручивать гайки и пытаться создать еврорейх с полным внутренним подчинением, но поезд уже ушел. Например, есть данные, что если остатки Украины затащат в ЕС, то Словакия и Венгрия могут принять решение о выходе из объединения и Евросоюз встанет на путь распада.
Французский экономист и экс-депутат Европейского парламента Бернар Моно в свое время пророчески заявлял, что "Евросоюз движется к своему краху, его пытаются превратить в тоталитарное государство" и что "после краха ЕС мы будем умолять Россию прийти и спасти Францию и Европу".
Чтобы разобраться, каким сестрам какие серьги, нам поможет опыт шереметьевской таможни по фильтрации свидомитов. Вводил санкции и призывал убивать русских? Свободен. Вернее, стой — и штраф. Выступал за мир и против изоляции России? Добро пожаловать в новую Европу.

И никак иначе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Жертва ферзя: Зеленский нашел способ победить Россию
28 ноября, 21:38
 
АналитикаРоссияУкраинаСШАНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала