Лавров оценил объемы экспорта оборонной продукции

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российская сторона ничуть не уступает Западу в экспорте оборонной продукции, хорошо зарекомендовавшей себя на мировом рынке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы совсем не уступаем в этой "гонке". Когда идут репортажи с различных салонов авиационной техники или другой военной продукции, я горжусь тем, как принимают наши изделия. Нисколько не сомневаюсь, что это часть российского авторитета на международной арене, часть материальной основы российской внешней политики", - сказал он в интервью программе "Военная приемка".

Как отметил министр, продвигаемые самими же западными державами принципы свободного рынка, честной конкуренции, презумпции невиновности "пошли прахом", как только там поняли, что проигрывают в конкуренции с Россией

По словам Лаврова , экспортные ограничения против РФ - пример нечистоплотной и неконкурентной борьбы Запада, расписавшегося таким образом в своей недоговороспособности.