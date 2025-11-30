Рейтинг@Mail.ru
Лавров оценил объемы экспорта оборонной продукции - РИА Новости, 30.11.2025
12:45 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/rossija-2058721169.html
Лавров оценил объемы экспорта оборонной продукции
Российская сторона ничуть не уступает Западу в экспорте оборонной продукции, хорошо зарекомендовавшей себя на мировом рынке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T12:45:00+03:00
2025-11-30T12:45:00+03:00
россия
сергей лавров
россия
россия, сергей лавров
Россия, Сергей Лавров
Лавров: Россия не уступает Западу в экспорте военной продукции

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российская сторона ничуть не уступает Западу в экспорте оборонной продукции, хорошо зарекомендовавшей себя на мировом рынке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы совсем не уступаем в этой "гонке". Когда идут репортажи с различных салонов авиационной техники или другой военной продукции, я горжусь тем, как принимают наши изделия. Нисколько не сомневаюсь, что это часть российского авторитета на международной арене, часть материальной основы российской внешней политики", - сказал он в интервью программе "Военная приемка".
Как отметил министр, продвигаемые самими же западными державами принципы свободного рынка, честной конкуренции, презумпции невиновности "пошли прахом", как только там поняли, что проигрывают в конкуренции с Россией.
По словам Лаврова, экспортные ограничения против РФ - пример нечистоплотной и неконкурентной борьбы Запада, расписавшегося таким образом в своей недоговороспособности.
"Мы знаем, как этому противодействовать, потому что подавляющее большинство незападных стран не хочет смириться с тем, чтобы "плясать под эту дудку" всю оставшуюся жизнь. Все хотят торговать по-честному, а те, кто искренне хотят совершать взаимовыгодные сделки, всегда найдут цепочки и финансовые, и банковские, и логистические, что сейчас и происходит", - подчеркнул министр.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Лавров назвал настоящих союзников России
9 ноября, 14:12
9 ноября, 14:12
 
РоссияСергей Лавров
 
 
Версия 2023.1 Beta
