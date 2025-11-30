Россия всегда выплачивает взносы в ФАО ООН, заявил Кобяков

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Россия всегда в срок выплачивает взносы в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО ООН по связям с РФ Олег Кобяков.