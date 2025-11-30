Рейтинг@Mail.ru
Россия всегда выплачивает взносы в ФАО ООН, заявил Кобяков - РИА Новости, 30.11.2025
10:14 30.11.2025
Россия всегда выплачивает взносы в ФАО ООН, заявил Кобяков
Россия всегда выплачивает взносы в ФАО ООН, заявил Кобяков

Кобяков: Россия всегда в срок выплачивает взносы в ФАО ООН

Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для связи с РФ Олег Кобяков
Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для связи с РФ Олег Кобяков. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Россия всегда в срок выплачивает взносы в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО ООН по связям с РФ Олег Кобяков.
"Неплатежи или несвоевременные платежи взносов - хроническая болезнь системы ООН, и надо отдать должное российским партнерам: Москва всегда выплачивала в срок свои обязательные взносы, что позволяло нам планировать свой бюджет, поступление кассовой наличности и не допускать разрыва финансирования работы организации", - сказал Кобяков.
Он рассказал, что взносы в организации системы ООН выплачиваются на основании шкалы, утвержденной Генассамблеей ООН. Этот взнос колеблется в зависимости от оценки параметров экономического развития конкретной страны.
"В 2024-2025 годах ежегодный начисленный взнос России составлял чуть менее 10 миллионов долларов", - отметил Кобяков.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
ООН оценила продовольственную ситуацию в России
09:05
 
ЭкономикаРоссияМоскваООНФАОГенеральная Ассамблея ООН
 
 
