https://ria.ru/20251130/rossija-2058694382.html
ООН оценила продовольственную ситуацию в России
ООН оценила продовольственную ситуацию в России - РИА Новости, 30.11.2025
ООН оценила продовольственную ситуацию в России
Дефицит основных товарных позиций не грозит России, судя по продовольственной ситуации в стране, заявил в интервью РИА Новости директор отделения... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T09:05:00+03:00
2025-11-30T09:05:00+03:00
2025-11-30T09:11:00+03:00
россия
сша
оон
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210072_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_e778955c232485002bdaf6dc35567954.jpg
https://ria.ru/20250504/kartofel-2014858574.html
https://ria.ru/20251112/lut-2054459289.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210072_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_835a78eb59e45735f57195ebc93b2800.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, оон, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, США, ООН, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
ООН оценила продовольственную ситуацию в России
Кобяков: дефицит основных товаров не грозит России
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Дефицит основных товарных позиций не грозит России, судя по продовольственной ситуации в стране, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.
"Судя по ситуации на продовольственных прилавках в последние годы, россиянам не грозит дефицит основных товарных позиций. Так, недобор картофеля в России
в прошлом году был вполне успешно решен за счёт импорта, а в текущем году из-за более благоприятных погодных условий и увеличения посевных площадей этот спад был преодолён", - сказал Кобяков.
Он отметил, что средний уровень голода в России не превышает статистической погрешности.
"По данным Роспотребнадзора
, голод продолжает снижаться и последние годы составляет 1,4%. Этот голод носит социальный характер, затрагивая социально незащищенные слои населения - одиноких пожилых людей, больных, жителей моногородов, неполные многодетные семьи", - отметил Кобяков.
По его словам, такая картина характерна для многих развитых стран, в том числе США
.
"Например, в США, население которых превышает 300 миллионов людей, в зоне голода находятся порядка 5 миллионов человек", - добавил Кобяков.