09:05 30.11.2025 (обновлено: 09:11 30.11.2025)
ООН оценила продовольственную ситуацию в России
Дефицит основных товарных позиций не грозит России, судя по продовольственной ситуации в стране, заявил в интервью РИА Новости директор отделения... РИА Новости, 30.11.2025
россия, сша, оон, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, США, ООН, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Тележка с продуктами в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Дефицит основных товарных позиций не грозит России, судя по продовольственной ситуации в стране, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.
"Судя по ситуации на продовольственных прилавках в последние годы, россиянам не грозит дефицит основных товарных позиций. Так, недобор картофеля в России в прошлом году был вполне успешно решен за счёт импорта, а в текущем году из-за более благоприятных погодных условий и увеличения посевных площадей этот спад был преодолён", - сказал Кобяков.
Он отметил, что средний уровень голода в России не превышает статистической погрешности.
"По данным Роспотребнадзора, голод продолжает снижаться и последние годы составляет 1,4%. Этот голод носит социальный характер, затрагивая социально незащищенные слои населения - одиноких пожилых людей, больных, жителей моногородов, неполные многодетные семьи", - отметил Кобяков.
По его словам, такая картина характерна для многих развитых стран, в том числе США.
"Например, в США, население которых превышает 300 миллионов людей, в зоне голода находятся порядка 5 миллионов человек", - добавил Кобяков.
РоссияСШАООНФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
