ООН оценила продовольственную ситуацию в России

Тележка с продуктами в магазине

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Дефицит основных товарных позиций не грозит России, судя по продовольственной ситуации в стране, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.

"Судя по ситуации на продовольственных прилавках в последние годы, россиянам не грозит дефицит основных товарных позиций. Так, недобор картофеля в России в прошлом году был вполне успешно решен за счёт импорта, а в текущем году из-за более благоприятных погодных условий и увеличения посевных площадей этот спад был преодолён", - сказал Кобяков.

Он отметил, что средний уровень голода в России не превышает статистической погрешности.

"По данным Роспотребнадзора , голод продолжает снижаться и последние годы составляет 1,4%. Этот голод носит социальный характер, затрагивая социально незащищенные слои населения - одиноких пожилых людей, больных, жителей моногородов, неполные многодетные семьи", - отметил Кобяков.

По его словам, такая картина характерна для многих развитых стран, в том числе США