Эксперт рассказал о потенциальном сотрудничестве между Россией и Боливией - РИА Новости, 30.11.2025
08:17 30.11.2025
Эксперт рассказал о потенциальном сотрудничестве между Россией и Боливией
Эксперт рассказал о потенциальном сотрудничестве между Россией и Боливией - РИА Новости, 30.11.2025
Эксперт рассказал о потенциальном сотрудничестве между Россией и Боливией
Россия и Боливия имеют перспективы для сотрудничества в сфере удобрений, например, в части их поставок в Бразилию, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности... РИА Новости, 30.11.2025
экономика
россия
боливия
бразилия
россия
боливия
бразилия
экономика, россия, боливия, бразилия
Экономика, Россия, Боливия, Бразилия
Эксперт рассказал о потенциальном сотрудничестве между Россией и Боливией

Роблес: Россия и Боливия могут сотрудничать в сфере удобрений

CC BY 2.0 / Rusty Darbonne / Lake TiticacaФлаг Боливии
Флаг Боливии - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
CC BY 2.0 / Rusty Darbonne / Lake Titicaca
Флаг Боливии. Архивное фото
ЛА-ПАС, 30 ноя - РИА Новости. Россия и Боливия имеют перспективы для сотрудничества в сфере удобрений, например, в части их поставок в Бразилию, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности замминистра по альтернативной энергетике Фредди Густаво Веласкес Роблес.
"Россия - один из крупнейших производителей мочевины. Нам бы хотелось сотрудничать с Россией в этом направлении", - сказал исполняющий обязанности замминистра.
Он пояснил, что в Боливии производится мочевина, но у страны есть соседний огромный рынок для сбыта - Бразилия.
"Поэтому мы могли бы сотрудничать с Россией в Боливии в части покрытия нужд Бразилии", - отметил Веласкес Роблес.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Российские поставщики удобрений могут укрепить свои позиции в Бразилии
9 августа, 14:23
 
Экономика Россия Боливия Бразилия
 
 
