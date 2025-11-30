Эксперт рассказал о потенциальном сотрудничестве между Россией и Боливией

ЛА-ПАС, 30 ноя - РИА Новости. Россия и Боливия имеют перспективы для сотрудничества в сфере удобрений, например, в части их поставок в Бразилию, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности замминистра по альтернативной энергетике Фредди Густаво Веласкес Роблес.