Эксперт рассказал о потенциальном сотрудничестве между Россией и Боливией
Россия и Боливия имеют перспективы для сотрудничества в сфере удобрений, например, в части их поставок в Бразилию, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T08:17:00+03:00
Эксперт рассказал о потенциальном сотрудничестве между Россией и Боливией
Роблес: Россия и Боливия могут сотрудничать в сфере удобрений