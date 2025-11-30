Роспотребнадзор рассказал, как продлить жизнь цветов

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Для продления жизни роз, тюльпанов и гвоздик нужно добавить щепотку сахара в вазу с водой, после покупки цветов следует обрезать их стебли и нижние листья, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в День матери.

"При выборе цветов следует обратить внимание на стебель: он не должен быть слишком сухим", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что признаком свежести, особенно для роз, служит наличие нижних, более толстых и грубых лепестков, обрамляющих полураспустившийся бутон.

"Полураскрытые бутоны - это идеальный вариант для долгого хранения букета. Также важно, чтобы лепестки были эластичными. Если же они выглядят вялыми и с трудом возвращаются в исходное положение, это может говорить о несвежести цветов", - пояснили в Роспотребнадзоре

После покупки цветов в ведомстве рекомендовали сразу же поставить цветы в вазу с водой, избегая резких перепадов температур и предварительно обрезав стебли: косой срез будет предпочтителен для толстых, в то время как жесткие следует обломать или расщепить.