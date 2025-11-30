СМИ: ряд авиакомпаний смогли устранить уязвимость ПО у своих Airbus A320

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ряду крупных авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты Airbus A320, из разных стран мира удалось вернуться к предыдущей версии программного обеспечения этих самолетов и в целом продолжить нормальную работу после директивы производителя обновить ПО на самолетах семейства Airbus A320 из соображений безопасности полетов, передает агентство Блумберг.
"Менее чем за 24 часа после того, как Airbus и Европейское агентство авиационной безопасности выпустили чрезвычайную директиву, перевозчики, в числе которых American Airlines Group Inc., индийская IndiGo и easyJet Plc из Великобритании - одни из крупнейших эксплуатантов A320 - вернулись к предыдущей версии программного обеспечения для большей части своих парков, что позволило им в целом поддерживать нормальную работу", - пишет Блумберг.
По данным агентства, загрузка данных при возврате к предыдущей версии ПО может занять 2-3 часа, но источники заявили агентству, что примерно тысяча более старых самолетов нуждаются в реальном ремонте оборудования и для этого должны приостановить полеты.
Компания Airbus в пятницу заявила, что около 6 тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Ряд авиакомпаний объявил о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320.