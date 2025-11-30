Патриарх Кирилл посоветовал храму поднять повыше подаренную им икону

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посоветовал служителям новоосвященного храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Зябликове в Москве поднять повыше подаренную им икону целителя Пантелеймона.
"Хотел бы подарить для этого храма икону целителя Пантелеймона храму Похвалы Пресвятой Богородицы... Поднимите икону повыше, ещё выше. Намного выше. Ну, что, у вас сил нет? Вот так. Теперь правильно", - сказал патриарх Кирилл служителям храма после совершении чина Великого освящения и проведения Божественной литургии в новоосвященном храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Зябликове в Москве, вызвав заметное оживление у прихожан.
По словам предстоятеля РПЦ, целитель Пантелеймон - великий угодник Божий.
"Он будет присутствовать в этом храме. И когда у кого-то будет такая потребность обратиться к нему... вот у этого образа молитесь. И в том числе вспоминайте замечательный великий день в истории храма и прихода, какой сегодня имеет место", - отметил патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения помощи Божией
7 октября, 09:45