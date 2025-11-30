Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл посоветовал храму поднять повыше подаренную им икону
Религия
 
16:55 30.11.2025
Патриарх Кирилл посоветовал храму поднять повыше подаренную им икону
2025-11-30T16:55:00+03:00
2025-11-30T16:55:00+03:00
религия
москва
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
москва, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Религия, Москва, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
© пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Зябликове
© пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Зябликове
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посоветовал служителям новоосвященного храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Зябликове в Москве поднять повыше подаренную им икону целителя Пантелеймона.
"Хотел бы подарить для этого храма икону целителя Пантелеймона храму Похвалы Пресвятой Богородицы... Поднимите икону повыше, ещё выше. Намного выше. Ну, что, у вас сил нет? Вот так. Теперь правильно", - сказал патриарх Кирилл служителям храма после совершении чина Великого освящения и проведения Божественной литургии в новоосвященном храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Зябликове в Москве, вызвав заметное оживление у прихожан.
По словам предстоятеля РПЦ, целитель Пантелеймон - великий угодник Божий.
"Он будет присутствовать в этом храме. И когда у кого-то будет такая потребность обратиться к нему... вот у этого образа молитесь. И в том числе вспоминайте замечательный великий день в истории храма и прихода, какой сегодня имеет место", - отметил патриарх Кирилл.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения помощи Божией
7 октября, 09:45
 
РелигияМоскваРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
 
 
