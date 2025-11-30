https://ria.ru/20251130/religiya-2058743863.html
Глава Патриаршей комиссии призвал выбирать детей, а не карьеру
2025-11-30T15:20:00+03:00
религия
общество
русская православная церковь
общество, русская православная церковь
Религия, Общество, Русская православная церковь
МОСКВА ,30 ноя – РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов в День матери сообщил, что при выборе между детьми и карьерой нужно выбирать первое, поскольку, по его словам, дети и есть карьера.
"Наша святая обязанность - воспитывать в детях благоговейное отношение к родителям и к семейным традициям... Вспомним святых жен - преподобную Емилию Кесарийскую, воспитавшую святителя Василия Великого, праведную Монику, молитвами которой спасся блаженный Августин. Они видели в детях дар Божий, воспитывая их в вере, благочестии и любви к ближним. Истинно христианское отношение к материнству способно исцелить наше общество, утвердить в нем те нравственные основы, без которых невозможно ни личное счастье, ни процветание народа. Хотел бы также обратиться ко всем будущим мамам и напомнить, что семья - это плодоносное древо, которое оживотворяет и учит нас любить. Когда вам говорят "дети или карьера", не верьте, это обман. На самом деле они манипулируют вашим сознанием. Дети - это и есть карьера", - написал иерей в своем Telegram-канале.
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства пожелал всем матерям крепкого здоровья и терпения.
"Неиссякаемой помощи Божией в ежедневных трудах и той особой, тихой радости, которую Господь дарует любящему материнскому сердцу. Храни вас Господь", - заключил Лукьянов.