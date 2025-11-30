Глава Патриаршей комиссии призвал выбирать детей, а не карьеру

МОСКВА ,30 ноя – РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов в День матери сообщил, что при выборе между детьми и карьерой нужно выбирать первое, поскольку, по его словам, дети и есть карьера.