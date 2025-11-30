https://ria.ru/20251130/religiya-2058737938.html
Патриарх Кирилл рассказал об ответственности богатых людей перед ближними
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что Господь обязательно спросит у богатых, обладающих "деньжищами" людей, помогали ли они своим ближним, или они делились финансовыми средствами только со своими компаньонами и друзьями.
"Если у кого-то из людей не очень много денег, Господь, наверное, не очень спросит у них: "Много ли ты подавал нищим?". А когда у кого-то денег много, то непременно его спросит: "А ты делился деньгами-то своими или деньжищами? Не просто со своими компаньонами или с друзьями, знакомыми или ещё там хуже". Если человеку ответить будет нечего, то и Господь скажет: "А почему я тебе доброе дело должен? Совершать и спасать твою заблудшую душу?" - рассказал патриарх Кирилл в воскресенье после совершения чина Великого освящения и проведения Божественной литургии в новоосвященном храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Зябликове в Москве
Предстоятель РПЦ
отметил, что призывает состоятельных людей выполнить свой долг перед Богом.
"Я это говорю не в плане какого-то желания эмоционально возбудить человека на совершение добрых дел, а с желанием, чтобы каждый, кто имеет возможность их совершать и делал бы такое, в том числе, за счёт своего материального благополучия", - сказал патриарх Кирилл.