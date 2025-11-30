Патриарх Кирилл рассказал об ответственности богатых людей перед ближними

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что Господь обязательно спросит у богатых, обладающих "деньжищами" людей, помогали ли они своим ближним, или они делились финансовыми средствами только со своими компаньонами и друзьями.

"Я это говорю не в плане какого-то желания эмоционально возбудить человека на совершение добрых дел, а с желанием, чтобы каждый, кто имеет возможность их совершать и делал бы такое, в том числе, за счёт своего материального благополучия", - сказал патриарх Кирилл.