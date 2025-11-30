Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл рассказал об ответственности богатых людей перед ближними - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:05 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/religiya-2058737938.html
Патриарх Кирилл рассказал об ответственности богатых людей перед ближними
Патриарх Кирилл рассказал об ответственности богатых людей перед ближними - РИА Новости, 30.11.2025
Патриарх Кирилл рассказал об ответственности богатых людей перед ближними
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что Господь обязательно спросит у богатых, обладающих "деньжищами" людей, помогали ли они своим ближним, или... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T15:05:00+03:00
2025-11-30T15:05:00+03:00
религия
москва
русская православная церковь
в мире
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148832/20/1488322014_0:207:2908:1843_1920x0_80_0_0_5ffed781f2396f94c44675df5570b182.jpg
https://ria.ru/20251118/posobie-2055695674.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148832/20/1488322014_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_e66e47fd900828e617baccb42793cccb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, русская православная церковь, в мире, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Москва, Русская православная церковь, В мире, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл рассказал об ответственности богатых людей перед ближними

Патриарх Кирилл: Господь обязательно спросит у богатых, помогали ли они ближним

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что Господь обязательно спросит у богатых, обладающих "деньжищами" людей, помогали ли они своим ближним, или они делились финансовыми средствами только со своими компаньонами и друзьями.
"Если у кого-то из людей не очень много денег, Господь, наверное, не очень спросит у них: "Много ли ты подавал нищим?". А когда у кого-то денег много, то непременно его спросит: "А ты делился деньгами-то своими или деньжищами? Не просто со своими компаньонами или с друзьями, знакомыми или ещё там хуже". Если человеку ответить будет нечего, то и Господь скажет: "А почему я тебе доброе дело должен? Совершать и спасать твою заблудшую душу?" - рассказал патриарх Кирилл в воскресенье после совершения чина Великого освящения и проведения Божественной литургии в новоосвященном храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Зябликове в Москве.
Предстоятель РПЦ отметил, что призывает состоятельных людей выполнить свой долг перед Богом.
"Я это говорю не в плане какого-то желания эмоционально возбудить человека на совершение добрых дел, а с желанием, чтобы каждый, кто имеет возможность их совершать и делал бы такое, в том числе, за счёт своего материального благополучия", - сказал патриарх Кирилл.
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В РПЦ призвали назначать пособие по уходу за ребенком всем беременным
18 ноября, 13:01
 
РелигияМоскваРусская православная церковьВ миреПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала