Христианскую реликвию внесли в собор Святого Эчмиадзина в Армении

Копье Лонгина, или копье Судьбы, согласно Евангелию от Иоанна, представляет собой пику, которую римский воин Лонгин вонзил в подреберье Христа, распятого на кресте. Копье считается одной из величайших реликвий христианства. Cогласно преданию, копье Судьбы в середине I века привез в Армению апостол Фаддей. Оно веками хранилось в монастыре Айриванк, переименованном затем в Гегардаванк (Гегард - дословно "копье"), а затем было перевезено в Святой Эчмиадзин. Апостолы Фаддей и Варфоломей считаются первыми духовными просветителями Армении, принесшими в страну свет христианства.