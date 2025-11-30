Рейтинг@Mail.ru
Христианскую реликвию внесли в собор Святого Эчмиадзина в Армении
Религия
 
04:06 30.11.2025 (обновлено: 05:42 30.11.2025)
Христианскую реликвию внесли в собор Святого Эчмиадзина в Армении
Христианскую реликвию внесли в собор Святого Эчмиадзина в Армении - РИА Новости, 30.11.2025
Христианскую реликвию внесли в собор Святого Эчмиадзина в Армении
Христианскую реликвию, копье, которым римский воин Лонгин пронзил тело Христа на Голгофе, внесли в кафедральный собор духовного центра Армянской апостольской... РИА Новости, 30.11.2025
религия, армения, гарегин ii, иисус христос
Религия, Религия, Армения, Гарегин II, Иисус Христос
Христианскую реликвию внесли в собор Святого Эчмиадзина в Армении

Копье, которым римский воин Лонгин пронзил тело Христа, внесли в Эчмиадзин

CC BY-SA 3.0 / Areg Amirkhanian / Etchmiadzin CathedralЭчмиадзинский кафедральный собор
Эчмиадзинский кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
CC BY-SA 3.0 / Areg Amirkhanian / Etchmiadzin Cathedral
Эчмиадзинский кафедральный собор. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 ноя – РИА Новости. Христианскую реликвию, копье, которым римский воин Лонгин пронзил тело Христа на Голгофе, внесли в кафедральный собор духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Святого Эчмиадзина, передает корреспондент РИА Новости.
Копье, которым был пронзен распятый Иисус Христос, по преданию, хранящееся в Эчмиадзине, внесли в Эчмиадзинский кафедральный собор во время праздничной литургии, реликвия останется в храме для поклонения верующих до вечера.
Литургию в присутствии католикоса всех армян Гарегина II отслужил владыка Даниел Финдикян.
Литургия была посвящена отмечаемому в субботу Святой Армянской апостольской церковью празднику святых апостолов Фаддея и Варфоломея – первых просветителей Армении. Этот день грамотой верховного патриарха и каталикоса всех армян Гарегина II также провозглашен днем обета Святого Гегарда (копья).
Копье Лонгина, или копье Судьбы, согласно Евангелию от Иоанна, представляет собой пику, которую римский воин Лонгин вонзил в подреберье Христа, распятого на кресте. Копье считается одной из величайших реликвий христианства. Cогласно преданию, копье Судьбы в середине I века привез в Армению апостол Фаддей. Оно веками хранилось в монастыре Айриванк, переименованном затем в Гегардаванк (Гегард - дословно "копье"), а затем было перевезено в Святой Эчмиадзин. Апостолы Фаддей и Варфоломей считаются первыми духовными просветителями Армении, принесшими в страну свет христианства.
РелигияРелигияАрменияГарегин IIИисус Христос
 
 
