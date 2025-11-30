https://ria.ru/20251130/religiya-2058678187.html
Христианскую реликвию внесли в собор Святого Эчмиадзина в Армении
Христианскую реликвию внесли в собор Святого Эчмиадзина в Армении - РИА Новости, 30.11.2025
Христианскую реликвию внесли в собор Святого Эчмиадзина в Армении
Христианскую реликвию, копье, которым римский воин Лонгин пронзил тело Христа на Голгофе, внесли в кафедральный собор духовного центра Армянской апостольской... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T04:06:00+03:00
2025-11-30T04:06:00+03:00
2025-11-30T05:42:00+03:00
религия
религия
армения
гарегин ii
иисус христос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599565389_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_5be2d42586fa291dcfaaadc2f3fba7c8.jpg
https://ria.ru/20250829/relikviya-2037919158.html
https://ria.ru/20250601/relikviya-2020032095.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599565389_80:0:2695:1961_1920x0_80_0_0_72d39c6a20d7c280d8cf32d1cc1a36f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, армения, гарегин ii, иисус христос
Религия, Религия, Армения, Гарегин II, Иисус Христос
Христианскую реликвию внесли в собор Святого Эчмиадзина в Армении
Копье, которым римский воин Лонгин пронзил тело Христа, внесли в Эчмиадзин
ЕРЕВАН, 30 ноя – РИА Новости. Христианскую реликвию, копье, которым римский воин Лонгин пронзил тело Христа на Голгофе, внесли в кафедральный собор духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Святого Эчмиадзина, передает корреспондент РИА Новости.
Копье, которым был пронзен распятый Иисус Христос
, по преданию, хранящееся в Эчмиадзине, внесли в Эчмиадзинский кафедральный собор во время праздничной литургии, реликвия останется в храме для поклонения верующих до вечера.
Литургию в присутствии католикоса всех армян Гарегина II
отслужил владыка Даниел Финдикян.
Литургия была посвящена отмечаемому в субботу Святой Армянской апостольской церковью празднику святых апостолов Фаддея и Варфоломея – первых просветителей Армении
. Этот день грамотой верховного патриарха и каталикоса всех армян Гарегина II также провозглашен днем обета Святого Гегарда (копья).
Копье Лонгина, или копье Судьбы, согласно Евангелию от Иоанна, представляет собой пику, которую римский воин Лонгин вонзил в подреберье Христа, распятого на кресте. Копье считается одной из величайших реликвий христианства. Cогласно преданию, копье Судьбы в середине I века привез в Армению апостол Фаддей. Оно веками хранилось в монастыре Айриванк, переименованном затем в Гегардаванк (Гегард - дословно "копье"), а затем было перевезено в Святой Эчмиадзин. Апостолы Фаддей и Варфоломей считаются первыми духовными просветителями Армении, принесшими в страну свет христианства.