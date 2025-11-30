Эксперт подсказала, как вернуть товар, купленный в черную пятницу

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Некоторые потребительские товары входят в категорию невозвратных, из-за чего вернуть их в случае, если покупатель передумал, практически невозможно - тем не менее даже здесь у потребителя остаются "лайфхаки", да и сами маркетплейсы нередко идут навстречу, соглашаясь принять товар обратно, рассказала читателям РИА Новости основатель консалтингового агентства Redoo Светлана Андреева.

Распродажа "черная пятница" в этом году началась 28 ноября и завершится 1 декабря.

"Учитывая то, что "черная пятница" в России все больше становится "кибер-пятницей" и число россиян, совершающих покупки на онлайн-распродажах, с каждым годом растет, ритейлеры вводят собственные правила возврата товаров надлежащего качества, в том числе и на невозвратные категории", - отмечает Андреева.

Например, один из ведущих маркетплейсов дает возможность вернуть товары надлежащего качества из числа невозвратных в течение 7 дней, если это непериодические издания, предметы личной гигиены (от зубных щеток до расчесок, заколок и париков), чулки, носки или белье, ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней, товары бытовой химии (в том числе пестициды и агрохимикаты), мебельные гарнитуры бытового назначения, авто- и мотозапчасти. Технически сложные товары – от ноутбуков и смартфонов до часов и посудомоечных машин также разрешены площадкой к возврату в течение недели, отметила эксперт.

Она объяснила, что в случае покупки товаров дистанционным способом (по почте, в онлайн-магазинах и на маркетплейсах) у россиян также есть право отказаться от товара надлежащего качества, сославшись на то, что информация о товаре была предоставлена в неполном объеме: например, при приобретении ноутбука не было указано, что клавиатура на латинице и так далее.

Еще один "лайхфак", который, по словам Андреевой, работает для ряда маркетплейсов: покупатель может оформить возврат товара, независимо от категории возвращаемого товара, составив претензию на исполнение заказа.

К таким случаям относятся следующие ситуации: упаковка и товар были повреждены, не достает части товара или комплекта, привезли товар с иными характеристиками (по цвету, размеру и так далее).