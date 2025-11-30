https://ria.ru/20251130/pvo-2058717927.html
ПВО сбила десять украинских БПЛА над тремя российскими регионами за утро
Российская ПВО за утро перехватила и уничтожила 10 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 30.11.2025
специальная военная операция на украине
краснодарский край
россия
безопасность
республика крым
краснодарский край
россия
республика крым
