ПВО за ночь сбила 33 беспилотника
Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 33 дрона ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.11.2025
ПВО за ночь сбила 33 беспилотника
