ПВО за ночь сбила 33 беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 30.11.2025 (обновлено: 09:25 30.11.2025)
ПВО за ночь сбила 33 беспилотника
ПВО за ночь сбила 33 беспилотника
Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 33 дрона ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны.
Дарья Буймова
Дарья Буймова
ПВО за ночь сбила 33 беспилотника

ПВО сбила ночью 33 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 33 дрона ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.

Так, российские бойцы сбили 16 БПЛА — в Ростовской области, семь — в Краснодарском крае, три — в Белгородской области, один — в Курской. Еще шесть беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, отметили в министерстве.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
