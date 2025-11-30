Участник встречи Путина с учеными оценил подвижность воздуха в Кремле

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Участник встречи президента России Владимира Путина с молодыми учеными Александр Смыков, который преподает на кафедре "Отопление и вентиляция", оценил подвижность воздуха в Кремле.

Глава государства в пятницу встретился в Кремле с участниками пятого Конгресса молодых учёных. Одним из участников беседы стал директор департамента стратегического развития Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Александр Смыков, который также преподает на кафедре "Отопление и вентиляция".

Путин во время встречи обратил внимание на название кафедры, президента оно заинтересовало.

"Если говорить по-простому: отопление и вентиляция – деньги на ветер, да?.. Топим и вентилируем. Ладно, шучу. Извините, пожалуйста", - отозвался Путин, когда ученый озвучил название кафедры.

Как рассказал журналист "России 1" Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" этот молодой ученый успел прямо в Кремле провести исследование.

"Мы заметили, что здесь в некоторых местах повышенная подвижность воздуха, и у нас помощника президента чуть не продуло", - рассказал Смыков журналисту о результатах этих изысканий.

Еще с одним участником встречи - аспирантом и преподавателем Московского авиационного института Кириллом Шелковым - президент успел обсудить и семейные вопросы. Путин, поинтересовавшись, есть ли у молодого ученого дети, и услышав в ответ, что их пока нет, порекомендовал: "займитесь и этим вопросом".