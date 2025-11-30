https://ria.ru/20251130/putin-2058793995.html
Участник встречи Путина с учеными оценил подвижность воздуха в Кремле
Участник встречи Путина с учеными оценил подвижность воздуха в Кремле - РИА Новости, 30.11.2025
Участник встречи Путина с учеными оценил подвижность воздуха в Кремле
Участник встречи президента России Владимира Путина с молодыми учеными Александр Смыков, который преподает на кафедре "Отопление и вентиляция", оценил... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T21:57:00+03:00
2025-11-30T21:57:00+03:00
2025-11-30T21:57:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
московский авиационный институт
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058793859_0:28:1050:619_1920x0_80_0_0_be37c84a88283ca3ad85877ca4b2e568.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058510849.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058793859_94:0:957:647_1920x0_80_0_0_3dd9bbb509a3796497c3cc8f3c4fa2c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, московский авиационный институт, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Московский авиационный институт, Общество
Участник встречи Путина с учеными оценил подвижность воздуха в Кремле
Участник встречи Путина с молодыми учеными оценил подвижность воздуха в Кремле
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Участник встречи президента России Владимира Путина с молодыми учеными Александр Смыков, который преподает на кафедре "Отопление и вентиляция", оценил подвижность воздуха в Кремле.
Глава государства в пятницу встретился в Кремле с участниками пятого Конгресса молодых учёных. Одним из участников беседы стал директор департамента стратегического развития Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Александр Смыков, который также преподает на кафедре "Отопление и вентиляция".
Путин
во время встречи обратил внимание на название кафедры, президента оно заинтересовало.
"Если говорить по-простому: отопление и вентиляция – деньги на ветер, да?.. Топим и вентилируем. Ладно, шучу. Извините, пожалуйста", - отозвался Путин, когда ученый озвучил название кафедры.
Как рассказал журналист "России 1" Павел Зарубин
в программе "Москва. Кремль. Путин" этот молодой ученый успел прямо в Кремле провести исследование.
"Мы заметили, что здесь в некоторых местах повышенная подвижность воздуха, и у нас помощника президента чуть не продуло", - рассказал Смыков журналисту о результатах этих изысканий.
Еще с одним участником встречи - аспирантом и преподавателем Московского авиационного института
Кириллом Шелковым - президент успел обсудить и семейные вопросы. Путин, поинтересовавшись, есть ли у молодого ученого дети, и услышав в ответ, что их пока нет, порекомендовал: "займитесь и этим вопросом".
"Да, конечно", - отреагировал Шелков на этот совет в комментарии Зарубину после встречи.