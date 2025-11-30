Рейтинг@Mail.ru
Участник встречи Путина с учеными оценил подвижность воздуха в Кремле - РИА Новости, 30.11.2025
21:57 30.11.2025
Участник встречи Путина с учеными оценил подвижность воздуха в Кремле
Участник встречи Путина с учеными оценил подвижность воздуха в Кремле
Участник встречи президента России Владимира Путина с молодыми учеными Александр Смыков, который преподает на кафедре "Отопление и вентиляция", оценил... РИА Новости, 30.11.2025
россия, владимир путин, павел зарубин, московский авиационный институт, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Московский авиационный институт, Общество
Участник встречи Путина с учеными оценил подвижность воздуха в Кремле

Участник встречи Путина с молодыми учеными оценил подвижность воздуха в Кремле

© Фото : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ)Владимир Путин встретился с участниками V Конгресса молодых учёных
Владимир Путин встретился с участниками V Конгресса молодых учёных - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ)
Владимир Путин встретился с участниками V Конгресса молодых учёных
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Участник встречи президента России Владимира Путина с молодыми учеными Александр Смыков, который преподает на кафедре "Отопление и вентиляция", оценил подвижность воздуха в Кремле.
Глава государства в пятницу встретился в Кремле с участниками пятого Конгресса молодых учёных. Одним из участников беседы стал директор департамента стратегического развития Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Александр Смыков, который также преподает на кафедре "Отопление и вентиляция".
Путин во время встречи обратил внимание на название кафедры, президента оно заинтересовало.
"Если говорить по-простому: отопление и вентиляция – деньги на ветер, да?.. Топим и вентилируем. Ладно, шучу. Извините, пожалуйста", - отозвался Путин, когда ученый озвучил название кафедры.
Как рассказал журналист "России 1" Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" этот молодой ученый успел прямо в Кремле провести исследование.
"Мы заметили, что здесь в некоторых местах повышенная подвижность воздуха, и у нас помощника президента чуть не продуло", - рассказал Смыков журналисту о результатах этих изысканий.
Еще с одним участником встречи - аспирантом и преподавателем Московского авиационного института Кириллом Шелковым - президент успел обсудить и семейные вопросы. Путин, поинтересовавшись, есть ли у молодого ученого дети, и услышав в ответ, что их пока нет, порекомендовал: "займитесь и этим вопросом".
"Да, конечно", - отреагировал Шелков на этот совет в комментарии Зарубину после встречи.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками V Конгресса молодых учёных - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин на встрече с молодыми учеными пошутил про продукты с ГМО
28 ноября, 21:01
 
