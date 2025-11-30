Сийярто пришлось подключиться к переводу на встрече Орбана с Путиным

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто помог переводчице премьер-министра Виктора Орбана во время его переговоров с президентом России Владимиром Путиным, когда она плохо расслышала фразу российского лидера, сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин.
Он опубликовал в Telegram-канале фрагмент программы "Москва. Кремль. Путин" с моментами из открытой части встречи Путина и Орбана, на которой велся велся последовательный перевод.
"Судя по дальнейшим кадрам, когда Путин говорил о падении товарооборота, подключиться к переводу пришлось даже министру иностранных дел Сийярто", — прокомментировал видеозапись журналист.
Ранее в воскресенье на неточности в переводе обратил внимание венгерский портал Telex. Искажены были, в частности, слова об отношении к конфликту на Украине. Высказывание о снижении российско-венгерского товарооборота в прошлом году было подано в значительно более мягкой форме, а во фразе о его росте в 2025-м была опущена оценка в процентном отношении.
Что сказал Путин
Как передала переводчица
Мы знаем вашу взвешенную позицию по украинскому вопросу.
Я знаю, что международная политика, естественно, влияет на вас.
В двусторонних отношениях я, к сожалению, констатирую, что за прошлый год у нас произошло некоторое снижение товарооборота, прежде всего, конечно, из-за внешних ограничений, все-таки прилично — минус 23 процента.
Прошлый год тоже принес перемены, нам тоже было нелегко.
В этом году мы отмечаем некоторый рост, небольшой, скромный, но все-таки семь с лишним процентов.
В этом году мы наблюдаем небольшой рост, не очень высокий, но он заметен.
В правящей партии "Фидес" это объяснили тем, что переводчица плохо расслышала российского лидера, отметив, что она работает в венгерском МИД и переводит на высшем уровне более десяти лет. По словам Зарубина, на видеозаписи со встречи это тоже заметно.
Портал 444.hu обратил внимание, что она же сопровождала Орбана во время визита в Москву на похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева в сентябре 2023 года, а также на переговорах с Путиным в Кремле в июле 2024-го, и тогда перевод публичной части был гораздо точнее.
Путин и Орбан встретились в Кремле в пятницу, они говорили почти четыре часа. Венгерский премьер назвал переговоры успешными, поскольку по их итогам удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии.
