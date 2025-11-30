Сийярто пришлось подключиться к переводу на встрече Орбана с Путиным

Я знаю, что международная политика, естественно, влияет на вас.

В двусторонних отношениях я, к сожалению, констатирую, что за прошлый год у нас произошло некоторое снижение товарооборота, прежде всего, конечно, из-за внешних ограничений, все-таки прилично — минус 23 процента.