Путину подарили киргизский музыкальный инструмент

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноя - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину во время его визита в Киргизию подарили национальный музыкальный инструмент комуз.

Президентам в том числе показали внутреннее убранство киргизской юрты и продемонстрировали, как из дерева делают народный трехструнный щипковый музыкальный инструмент комуз.

Лидерам рассказали о принципе игры на этом народном инструменте, отметив, что он трехструнный, как и балалайка. Президенты послушали, как звучит мелодия, затем Путин взял в руки комуз и решил сыграть несколько аккордов.