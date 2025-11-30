Путину подарили киргизский музыкальный инструмент

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноя - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину во время его визита в Киргизию подарили национальный музыкальный инструмент комуз.
Об этом сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин". В эфире показали новые кадры неформального общения лидеров стран ОДКБ в преддверии саммита организации в Киргизии. Накануне этой встречи для них в Бишкеке организовали культурную программу и познакомили с национальными традициями и обычаями республики.
Президентам в том числе показали внутреннее убранство киргизской юрты и продемонстрировали, как из дерева делают народный трехструнный щипковый музыкальный инструмент комуз.
"Он как раз этот купить хотел, я знаю", - отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко, когда Путину показали приготовленный в подарок для него и размещенный в юрте готовый комуз.
Лидерам рассказали о принципе игры на этом народном инструменте, отметив, что он трехструнный, как и балалайка. Президенты послушали, как звучит мелодия, затем Путин взял в руки комуз и решил сыграть несколько аккордов.
Лукашенко предположил, что инструмент не настроен. "Настроен, настроен", - возразил президент России.