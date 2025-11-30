Рейтинг@Mail.ru
Путину подарили киргизский музыкальный инструмент - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/putin-2058773143.html
Путину подарили киргизский музыкальный инструмент
Путину подарили киргизский музыкальный инструмент - РИА Новости, 30.11.2025
Путину подарили киргизский музыкальный инструмент
Президенту России Владимиру Путину во время его визита в Киргизию подарили национальный музыкальный инструмент комуз. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T18:47:00+03:00
2025-11-30T18:47:00+03:00
киргизия
россия
бишкек
александр лукашенко
павел зарубин
владимир путин
одкб
визит путина в киргизию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057801907_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_a70e6b3c5737f23e6b77de95f29eeb59.jpg
https://ria.ru/20251129/orban-2058571573.html
https://ria.ru/20251130/putin-2058728898.html
киргизия
россия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057801907_78:0:1203:844_1920x0_80_0_0_4e20a9452cd4675b6475804836f54be5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, россия, бишкек, александр лукашенко, павел зарубин, владимир путин, одкб, визит путина в киргизию — 2025, в мире
Киргизия, Россия, Бишкек, Александр Лукашенко, Павел Зарубин, Владимир Путин, ОДКБ, Визит Путина в Киргизию — 2025, В мире
Путину подарили киргизский музыкальный инструмент

Путину подарили музыкальный инструмент комуз в Киргизии

© Фото : пресс-служба Президента Кыргызской РеспубликиВладимир Путин в Бишкеке сыграл на киргизском национальном музыкальном инструменте — комузе
Владимир Путин в Бишкеке сыграл на киргизском национальном музыкальном инструменте — комузе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : пресс-служба Президента Кыргызской Республики
Владимир Путин в Бишкеке сыграл на киргизском национальном музыкальном инструменте — комузе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноя - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину во время его визита в Киргизию подарили национальный музыкальный инструмент комуз.
Об этом сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин". В эфире показали новые кадры неформального общения лидеров стран ОДКБ в преддверии саммита организации в Киргизии. Накануне этой встречи для них в Бишкеке организовали культурную программу и познакомили с национальными традициями и обычаями республики.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
На Западе сделали заявление после встречи Путина с Орбаном
29 ноября, 09:41
Президентам в том числе показали внутреннее убранство киргизской юрты и продемонстрировали, как из дерева делают народный трехструнный щипковый музыкальный инструмент комуз.
"Он как раз этот купить хотел, я знаю", - отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко, когда Путину показали приготовленный в подарок для него и размещенный в юрте готовый комуз.
Лидерам рассказали о принципе игры на этом народном инструменте, отметив, что он трехструнный, как и балалайка. Президенты послушали, как звучит мелодия, затем Путин взял в руки комуз и решил сыграть несколько аккордов.
Лукашенко предположил, что инструмент не настроен. "Настроен, настроен", - возразил президент России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Путин живо отреагировал на рассказ о традициях устройства киргизской юрты
Вчера, 14:00
 
КиргизияРоссияБишкекАлександр ЛукашенкоПавел ЗарубинВладимир ПутинОДКБВизит Путина в Киргизию — 2025В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала