Путин примет участие в форуме ВТБ "Россия зовет"
Путин примет участие в форуме ВТБ "Россия зовет" - РИА Новости, 30.11.2025
Путин примет участие в форуме ВТБ "Россия зовет"
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовёт", а также пообщается с победителями номинации "Волонтер РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T14:44:00+03:00
2025-11-30T14:44:00+03:00
2025-11-30T14:45:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
втб (банк)
россия
экономика, россия, владимир путин, втб (банк)
Экономика, Россия, Владимир Путин, ВТБ (банк)
