Рейтинг@Mail.ru
Путин живо отреагировал на рассказ о традициях устройства киргизской юрты - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 30.11.2025 (обновлено: 16:39 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/putin-2058728898.html
Путин живо отреагировал на рассказ о традициях устройства киргизской юрты
Путин живо отреагировал на рассказ о традициях устройства киргизской юрты - РИА Новости, 30.11.2025
Путин живо отреагировал на рассказ о традициях устройства киргизской юрты
Президент России Владимир Путин отреагировал на рассказ о традициях устройства киргизской юрты, отметив, что когда мужчине говорили "иди налево", ничего плохого РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T14:00:00+03:00
2025-11-30T16:39:00+03:00
бишкек
киргизия
россия
владимир путин
садыр жапаров
павел зарубин
одкб
визит путина в киргизию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056233285_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_59e3fcc206c5f2dc737696f1500e0bdd.jpg
https://ria.ru/20251128/--2058287603.html
https://ria.ru/20251125/kreml-2057428999.html
бишкек
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056233285_617:0:3197:1935_1920x0_80_0_0_438454abc135370e4f727b0a6f480e72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бишкек, киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, павел зарубин, одкб, визит путина в киргизию — 2025
Бишкек, Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Павел Зарубин, ОДКБ, Визит Путина в Киргизию — 2025
Путин живо отреагировал на рассказ о традициях устройства киргизской юрты

Путин оценил рассказ об обычаях киргизской юрты

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отреагировал на рассказ о традициях устройства киргизской юрты, отметив, что когда мужчине говорили "иди налево", ничего плохого под этим не подразумевалось.
Российский лидер на этой неделе посетил Киргизию с визитом. Он работал в Бишкеке 25-27 ноября, провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и принял участие в саммите ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Песков подвел итоги визита Путина в Бишкек
28 ноября, 11:31
В преддверии этой встречи для глав государств ОДКБ в Бишкеке организовали культурную программу и познакомили с национальными традициями и обычаями Киргизии. Новые видеокадры этого общения опубликовал в своем Telegram-канале журналист "России 1" Павел Зарубин.
Лидерам рассказали, например, что в юртах правая сторона предназначена для мужчин, а левая - для женщин, там находятся посуда и хозяйственные принадлежности.
"Когда мужчине говорили "иди налево", здесь ничего плохого не было", - уточнил Путин.
"Да, здесь ничего плохого не было", - подтвердил сопровождающий, который рассказывал о традициях страны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Кремль показал кадры подготовки ко встрече Путина в Киргизии
25 ноября, 15:04
 
БишкекКиргизияРоссияВладимир ПутинСадыр ЖапаровПавел ЗарубинОДКБВизит Путина в Киргизию — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала