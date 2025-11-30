Путин живо отреагировал на рассказ о традициях устройства киргизской юрты

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отреагировал на рассказ о традициях устройства киргизской юрты, отметив, что когда мужчине говорили "иди налево", ничего плохого под этим не подразумевалось.

Российский лидер на этой неделе посетил Киргизию с визитом. Он работал в Бишкеке 25-27 ноября, провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и принял участие в саммите ОДКБ

В преддверии этой встречи для глав государств ОДКБ в Бишкеке организовали культурную программу и познакомили с национальными традициями и обычаями Киргизии. Новые видеокадры этого общения опубликовал в своем Telegram-канале журналист "России 1" Павел Зарубин

Лидерам рассказали, например, что в юртах правая сторона предназначена для мужчин, а левая - для женщин, там находятся посуда и хозяйственные принадлежности.

"Когда мужчине говорили "иди налево", здесь ничего плохого не было", - уточнил Путин