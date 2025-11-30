https://ria.ru/20251130/putin-2058723768.html
Путин быстро реагирует на ускорение международных процессов, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в условиях ускорившихся процессов в международных делах реагирует быстро и эффективно, заявил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 30.11.2025
