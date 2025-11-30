Путин выразил соболезнования в связи со смертью Шиловского

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в соболезнованиях в связи со смертью народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского назвал его талантливым актером и режиссером, а также ярким и неординарным человеком.

Шиловский ушел из жизни в возрасте 87 лет. Прощание с ним проходит в его московском театре-студии в воскресенье. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

"Ушел из жизни Всеволод Николаевич Шиловский - талантливый режиссер и актер, яркий и неординарный, безгранично увлеченный избранным делом человек", - говорится в телеграмме, зачитанной ведущим церемонии.

Президент РФ отметил, что Шиловский пользовался уважением коллег и искренней любовью посетителей его театра.

"Светлая память о народном артисте России Всеволоде Шиловском навсегда сохранится в сердцах его родных, друзей, коллег и учеников", - заключил глава государства.

Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве . Окончил Школу-студию МХАТ (1961 год, курс А. М. Карева). В 1961-1990 годах был актером и режиссером МХАТа. С 1987 года сосредоточился исключительно на кинематографе, в некоторых фильмах выступая в качестве режиссёра. С 2000 года преподавал актерское мастерство во ВГИКе имени С.А. Герасимова, являлся руководителем мастерской.