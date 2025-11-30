https://ria.ru/20251130/putin-2058715027.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Шиловского
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Шиловского - РИА Новости, 30.11.2025
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Шиловского
Президент России Владимир Путин в соболезнованиях в связи со смертью народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского назвал его талантливым актером и режиссером, а РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T11:47:00+03:00
2025-11-30T11:47:00+03:00
2025-11-30T11:47:00+03:00
культура
россия
рсфср
москва
всеволод шиловский
владимир путин
вгик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058710342_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_463507a88fd58fc541ce099d8d5d82ec.jpg
https://ria.ru/20251126/shilovskiy-2057685083.html
https://ria.ru/20251130/shilovskij-2058709160.html
россия
рсфср
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058710342_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_1e90de78a47f04815f1eb7c892582cfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рсфср, москва, всеволод шиловский, владимир путин, вгик
Культура, Россия, РСФСР, Москва, Всеволод Шиловский, Владимир Путин, ВГИК
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Шиловского
Путин назвал Шиловского талантливым актером и неординарным человеком
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в соболезнованиях в связи со смертью народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского назвал его талантливым актером и режиссером, а также ярким и неординарным человеком.
Шиловский
ушел из жизни в возрасте 87 лет. Прощание с ним проходит в его московском театре-студии в воскресенье. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
"Ушел из жизни Всеволод Николаевич Шиловский - талантливый режиссер и актер, яркий и неординарный, безгранично увлеченный избранным делом человек", - говорится в телеграмме, зачитанной ведущим церемонии.
Президент РФ
отметил, что Шиловский пользовался уважением коллег и искренней любовью посетителей его театра.
"Светлая память о народном артисте России Всеволоде Шиловском навсегда сохранится в сердцах его родных, друзей, коллег и учеников", - заключил глава государства.
Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве
. Окончил Школу-студию МХАТ (1961 год, курс А. М. Карева). В 1961-1990 годах был актером и режиссером МХАТа. С 1987 года сосредоточился исключительно на кинематографе, в некоторых фильмах выступая в качестве режиссёра. С 2000 года преподавал актерское мастерство во ВГИКе
имени С.А. Герасимова, являлся руководителем мастерской.
Известность ему принесли кинороли в фильмах "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Узник замка Иф" и "Судьба".