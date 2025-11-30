Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности прошения о помиловании Нетаньяху
Стали известны подробности прошения о помиловании Нетаньяху
Стали известны подробности прошения о помиловании Нетаньяху - РИА Новости, 30.11.2025
Стали известны подробности прошения о помиловании Нетаньяху
Прошение премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о президентском помиловании не содержит признания вины или раскаяния, следует из документа, распространенного... РИА Новости, 30.11.2025
Новости
в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, ицхак герцог
В мире, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Ицхак Герцог
Стали известны подробности прошения о помиловании Нетаньяху

Прошение Нетаньяху о помиловании не содержит признания вины и раскаяния

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя - РИА Новости. Прошение премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о президентском помиловании не содержит признания вины или раскаяния, следует из документа, распространенного офисом президента страны.
Ранее офис президента Израиля Ицхака Герцога сообщил, что премьер Нетаньяху подал официальное прошение о помиловании на фоне продолжающихся судебных разбирательств против него.
"Я несу большую общественную ответственность, осознавая последствия всех событий. В этой связи, несмотря на мою личную заинтересованность в проведении судебного процесса и доказательстве своей невиновности до полного оправдания, я считаю, что общественные интересы диктуют иное. Я не сомневаюсь, что завершение судебного процесса поможет снизить накал споров. Перед лицом вызовов безопасности и политических возможностей, с которыми в настоящее время сталкивается Государство Израиль, я готов сделать все возможное для преодоления разногласий, достижения единства среди народа и восстановления доверия к государственным системам", - говорится в письме подписанном Нетаньяху.
Речь идет об исключительном прошении, так как оно было подано до того, как суд огласил какое-либо решение по делам против премьера. Израильский политический источник пояснил РИА Новости, что в некоторых случаях у президента страны есть полномочия помиловать гражданина без признания им вины.
Прошение о помиловании включает также письмо, подписанное адвокатом премьера Амитом Хададом, который попросил Герцога применить его полномочия в соответствии со статьей №11 основного закона о президенте Израиля.
"Мы обращаемся к вам от имени нашего подзащитного... Биньямина Нетаньяху с просьбой использовать ваши полномочия и на основе чувства национальной ответственности и стремления к благу государства, помиловать премьер-министра и распорядиться о завершении всех судебных процедур в отношении него", - говорится в письме.
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуются несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков – эксклюзивных сигар и шампанского – от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
