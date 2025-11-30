Граждане голосуют на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов

Явка на выборах депутатов в Приднестровье превысила 26 процентов

ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Явка на 20.00 (21.00 мск) в Приднестровье на выборах депутатов всех уровней, по предварительным данным, составила 26,01% от общего числа избирателей, сообщила в воскресенье Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

« "В 20.00 в Приднестровской Молдавской Республике завершилась работа избирательных участков. Участковые комиссии перешли к следующему этапу: подсчёту бюллетеней и оформлению итоговых протоколов. По предварительным данным, явка составила 102 655 избирателей или 26,01% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении ЦИК ПМР.

Уточняется также, что окончательные данные по явке и по итогам голосования будут подведены после поступления всех документов в ЦИК ПМР.

В воскресенье в Приднестровье проходил единый день голосования. Приднестровцы избирали 33 депутата Верховного совета (парламента) ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.