Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах депутатов в Приднестровье превысила 26 процентов - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 30.11.2025 (обновлено: 11:03 01.12.2025)
https://ria.ru/20251130/pridnestrove-2058801637.html
Явка на выборах депутатов в Приднестровье превысила 26 процентов
Явка на выборах депутатов в Приднестровье превысила 26 процентов - РИА Новости, 01.12.2025
Явка на выборах депутатов в Приднестровье превысила 26 процентов
Явка на 20.00 (21.00 мск) в Приднестровье на выборах депутатов всех уровней, по предварительным данным, составила 26,01% от общего числа избирателей, сообщила в РИА Новости, 01.12.2025
2025-11-30T23:07:00+03:00
2025-12-01T11:03:00+03:00
политика
молдавия
приднестровская молдавская республика
ссср
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044954616_0:14:2820:1600_1920x0_80_0_0_42e4224ef6fc3a8f47d5b1b6e24481f4.jpg
https://ria.ru/20251130/pridnestrove-2058795873.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044954616_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_961fcd800d9f9d27b4883a321657d3b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, молдавия, приднестровская молдавская республика, ссср, в мире
Политика, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, СССР, В мире
Явка на выборах депутатов в Приднестровье превысила 26 процентов

ЦИК ПМР: явка на выборах депутатов всех уровней в Приднестровье составила 26,01%

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГраждане голосуют на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Граждане голосуют на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Граждане голосуют на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Явка на 20.00 (21.00 мск) в Приднестровье на выборах депутатов всех уровней, по предварительным данным, составила 26,01% от общего числа избирателей, сообщила в воскресенье Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
«

"В 20.00 в Приднестровской Молдавской Республике завершилась работа избирательных участков. Участковые комиссии перешли к следующему этапу: подсчёту бюллетеней и оформлению итоговых протоколов. По предварительным данным, явка составила 102 655 избирателей или 26,01% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении ЦИК ПМР.

Уточняется также, что окончательные данные по явке и по итогам голосования будут подведены после поступления всех документов в ЦИК ПМР.
В воскресенье в Приднестровье проходил единый день голосования. Приднестровцы избирали 33 депутата Верховного совета (парламента) ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Избиратели голосуют на парламентских выборах в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Приднестровье закрылись избирательные участки
Вчера, 22:03
 
ПолитикаМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаСССРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала