Явка на выборах депутатов в Приднестровье превысила 26 процентов
Явка на выборах депутатов в Приднестровье превысила 26 процентов - РИА Новости, 01.12.2025
Явка на выборах депутатов в Приднестровье превысила 26 процентов
Явка на 20.00 (21.00 мск) в Приднестровье на выборах депутатов всех уровней, по предварительным данным, составила 26,01% от общего числа избирателей, сообщила в
2025-11-30T23:07:00+03:00
2025-11-30T23:07:00+03:00
2025-12-01T11:03:00+03:00
политика
молдавия
приднестровская молдавская республика
ссср
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
ссср
ЦИК ПМР: явка на выборах депутатов всех уровней в Приднестровье составила 26,01%
ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Явка на 20.00 (21.00 мск) в Приднестровье на выборах депутатов всех уровней, по предварительным данным, составила 26,01% от общего числа избирателей, сообщила в воскресенье Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
«
"В 20.00 в Приднестровской Молдавской Республике завершилась работа избирательных участков. Участковые комиссии перешли к следующему этапу: подсчёту бюллетеней и оформлению итоговых протоколов. По предварительным данным, явка составила 102 655 избирателей или 26,01% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении ЦИК ПМР.
Уточняется также, что окончательные данные по явке и по итогам голосования будут подведены после поступления всех документов в ЦИК ПМР.
В воскресенье в Приднестровье проходил единый день голосования. Приднестровцы избирали 33 депутата Верховного совета (парламента) ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.