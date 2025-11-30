В Приднестровье закрылись избирательные участки

ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в воскресенье в 20.00 по местному времени (21.00 мск) завершилось голосование на выборах депутатов всех уровней, сообщил ЦИК ПМР.