В Приднестровье закрылись избирательные участки

ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в воскресенье в 20.00 по местному времени (21.00 мск) завершилось голосование на выборах депутатов всех уровней, сообщил ЦИК ПМР.
"Избирательные участки закрылись в 20.00. Члены комиссий приступили к подсчету голосов", - сообщил ЦИК ПМР.
В воскресенье в Приднестровье проходил единый день голосования. Приднестровцы избирали 33 депутата Верховного совета (парламента) ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.
Власти Молдавии делают вид, что не замечают выборы в Приднестровье и сделали все, чтобы не допустить международных наблюдателей.
Предварительные итоги выборы будут известны 1 декабря.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
29 ноября, 20:21