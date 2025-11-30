Рейтинг@Mail.ru
12:53 30.11.2025
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном
Президент Польши Кароль Навроцкий отказался от встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном из-за недавнего визита последнего в Москву, сообщил глава канцелярии РИА Новости, 30.11.2025
в мире, венгрия, москва, польша, виктор орбан, кароль навроцкий, марчин пшидач
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном

Президент Польши отказался от встречи с Орбаном после визита последнего в Москву

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в

ВАРШАВА, 30 ноя – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий отказался от встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном из-за недавнего визита последнего в Москву, сообщил глава канцелярии польского лидера Марчин Пшидач.
В пятницу состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Орбаном. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа. Венгерский премьер назвал переговоры с российским лидером успешными, поскольку по их итогам удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии.
"В связи с осуществленным премьер-министром Виктором Орбаном визитом в Москву и его контекстом, президент Кароль Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы", - написал Пшидач на платформе Х.
Третьего декабря в Венгрии должен состояться ближайший саммит Вышеградской четверки на уровне глав государств.
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с премьером Словении Робертом Голобом в Берлине. 28 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Мерц прокомментировал поездку Орбана в Москву
28 ноября, 16:23
 
В миреВенгрияМоскваПольшаВиктор ОрбанКароль НавроцкийМарчин Пшидач
 
 
