Президент Польши отказался от встречи с Орбаном

ВАРШАВА, 30 ноя – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий отказался от встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном из-за недавнего визита последнего в Москву, сообщил глава канцелярии польского лидера Марчин Пшидач.
В пятницу состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Орбаном. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа. Венгерский премьер назвал переговоры с российским лидером успешными, поскольку по их итогам удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии.
"В связи с осуществленным премьер-министром Виктором Орбаном визитом в Москву и его контекстом, президент Кароль Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы", - написал Пшидач на платформе Х.
Третьего декабря в Венгрии должен состояться ближайший саммит Вышеградской четверки на уровне глав государств.
