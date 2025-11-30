Президент Киргизии призвал граждан активнее голосовать на выборах

БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал граждан активнее голосовать на выборах депутатов парламента страны и в очередной раз заверил, что власть сделает все возможное для обеспечения честных результатов.
За первые четырее часа голосования явка на участки составила 12,07%.
"Мы максимально исключили человеческий фактор... Я считаю, что в выборах будет участвовать много людей, потому что мы создали все условия для этого: ввели дистанционное голосование, открыли избирательные участки на рынках и в торговых центрах. Призываю активно участвовать. Мы сделаем все возможное, чтобы не было скандала из-за результатов. Есть, конечно, проблема, что избиратели продают голоса, а кандидаты покупают их. Однако нельзя утверждать, что это происходит везде. Зафиксировали около 10 фактов. Большинство наших граждан не будут продавать голос за деньги, потому что жизнь сейчас у них хорошая и мировоззрение уже другое", - сказал глава государства журналистам после того, как сам принял участие в голосовании на участке в Бишкеке.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендуют в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики включены почти 4,3 миллиона человек.