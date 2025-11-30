Президент Киргизии проголосовал на выборах депутатов парламента

БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров с супругой Айгуль проголосовал на выборах депутатов парламента республики, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы государства.
"Президент Садыр Жапаров проголосовал на выборах депутатов Жогорку Кенеша (парламента - ред.)", - заявили в пресс-службе и выложили в открытый доступ видео процесса голосования лидера республики, на котором также видно его супругу Айгуль Жапарову.
По данным пресс-службы, глава государства отдал свой голос одному из кандидатов на избирательном участке 1046 в Бишкекском государственном университете.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендует в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики включены почти 4,3 миллиона человек. За первые 4 часа голосования явка на участки составила 12,07%.