Как отмечают День матери в России

В России в последнее воскресенье ноября традиционно отмечают День матери.
В России в последнее воскресенье ноября традиционно отмечают День матери.
Официально праздник появился в 1998 году.
В современной России родители, воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей, награждаются медалью ордена "Родительская слава". Родители, у которых семь и более детей, награждаются самим орденом.
В современной России родители, воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей, награждаются медалью ордена "Родительская слава". Родители, у которых семь и более детей, награждаются самим орденом.
На фото: мастер-класс по украшению кокошников ко Дню матери в офисе "Мои документы" в Москве
На фото: мастер-класс по украшению кокошников ко Дню матери в офисе "Мои документы" в Москве
В августе 2022 года в России учредили звание "Мать-героиня", которое присваивается женщине, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами страны.
В августе 2022 года в России учредили звание "Мать-героиня", которое присваивается женщине, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами страны.
Символом Дня матери стала незабудка, которая, по древним поверьям, обладает способностью напоминать о забытых близких.
Символом Дня матери стала незабудка, которая, по древним поверьям, обладает способностью напоминать о забытых близких.
На фото: спортивные игры "Взрослые и дети" на праздновании Дня матери в парке "Красная Пресня" в Москве.
На фото: спортивные игры "Взрослые и дети" на праздновании Дня матери в парке "Красная Пресня" в Москве.
В последние годы в России проходит социальная акция "Мама, я тебя люблю!". В предпраздничную неделю россиянам раздают промооткрытки, которые можно отправить почтой или просто подарить маме.
В последние годы в России проходит социальная акция "Мама, я тебя люблю!". В предпраздничную неделю россиянам раздают промооткрытки, которые можно отправить почтой или просто подарить маме.
На фото: мастер-класс по росписи матрешек ко Дню матери в офисе "Мои документы" в Москве
На фото: мастер-класс по росписи матрешек ко Дню матери в офисе "Мои документы" в Москве
По всей стране в этот день проводят культурно-массовые мероприятия.
По всей стране в этот день проводят культурно-массовые мероприятия.
На фото: портрет мамы на медиафасаде жилого дома в рамках акции компании Maer ко Дню матери в Москве. Медиапроект получил название "Люблю тебя, мама!", он транслируется на медиаэкранах крупнейших городов России
На фото: портрет мамы на медиафасаде жилого дома в рамках акции компании Maer ко Дню матери в Москве. Медиапроект получил название "Люблю тебя, мама!", он транслируется на медиаэкранах крупнейших городов России