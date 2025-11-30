Рейтинг@Mail.ru
Как отмечают День матери в России - РИА Новости, 01.12.2025
17:16 30.11.2025 (обновлено: 10:34 01.12.2025)
Как отмечают День матери в России
Как отмечают День матери в России
Как отмечают День матери в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПортрет мамы на медиафасаде жилого дома в рамках акции компании Maer ко Дню матери в Москве
В России в последнее воскресенье ноября традиционно отмечают День матери.

Мастер-класс по украшению кокошников ко Дню матери в офисе Мои Документы в Москве

В России в последнее воскресенье ноября традиционно отмечают День матери.

Официально праздник появился в 1998 году.

Мастер-класс по украшению кокошников ко Дню матери в офисе Мои Документы в Москве

Официально праздник появился в 1998 году.

В современной России родители, воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей, награждаются медалью ордена "Родительская слава". Родители, у которых семь и более детей, награждаются самим орденом.

Мастер-класс по украшению кокошников ко Дню матери в офисе Мои Документы в Москве

В современной России родители, воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей, награждаются медалью ордена "Родительская слава". Родители, у которых семь и более детей, награждаются самим орденом.

На фото: мастер-класс по украшению кокошников ко Дню матери в офисе "Мои документы" в Москве

На фото: мастер-класс по украшению кокошников ко Дню матери в офисе "Мои документы" в Москве

В августе 2022 года в России учредили звание "Мать-героиня", которое присваивается женщине, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами страны.

В августе 2022 года в России учредили звание "Мать-героиня", которое присваивается женщине, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами страны.

Символом Дня матери стала незабудка, которая, по древним поверьям, обладает способностью напоминать о забытых близких.

Символом Дня матери стала незабудка, которая, по древним поверьям, обладает способностью напоминать о забытых близких.

На фото: спортивные игры "Взрослые и дети" на праздновании Дня матери в парке "Красная Пресня" в Москве.

На фото: спортивные игры "Взрослые и дети" на праздновании Дня матери в парке "Красная Пресня" в Москве.

В последние годы в России проходит социальная акция "Мама, я тебя люблю!". В предпраздничную неделю россиянам раздают промооткрытки, которые можно отправить почтой или просто подарить маме.

В последние годы в России проходит социальная акция "Мама, я тебя люблю!". В предпраздничную неделю россиянам раздают промооткрытки, которые можно отправить почтой или просто подарить маме.

На фото: мастер-класс по росписи матрешек ко Дню матери в офисе "Мои документы" в Москве

На фото: мастер-класс по росписи матрешек ко Дню матери в офисе "Мои документы" в Москве

По всей стране в этот день проводят культурно-массовые мероприятия.

По всей стране в этот день проводят культурно-массовые мероприятия.

На фото: портрет мамы на медиафасаде жилого дома в рамках акции компании Maer ко Дню матери в Москве. Медиапроект получил название "Люблю тебя, мама!", он транслируется на медиаэкранах крупнейших городов России

На фото: портрет мамы на медиафасаде жилого дома в рамках акции компании Maer ко Дню матери в Москве. Медиапроект получил название "Люблю тебя, мама!", он транслируется на медиаэкранах крупнейших городов России

