Рейтинг@Mail.ru
В Черном море потушили пожар на танкере Kairos - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/pozhar-2058726787.html
В Черном море потушили пожар на танкере Kairos
В Черном море потушили пожар на танкере Kairos - РИА Новости, 30.11.2025
В Черном море потушили пожар на танкере Kairos
Пожар на атакованном в Черном море танкере Kairos потушен спустя почти двое суток, сообщили турецкие власти. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T13:47:00+03:00
2025-11-30T13:47:00+03:00
происшествия
черное море
турция
гамбия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058593935_0:547:900:1053_1920x0_80_0_0_5dc0c4cdb8fc462d06ff5bb096b7c91f.jpg
https://ria.ru/20251129/virat-2058598223.html
черное море
турция
гамбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058593935_0:463:900:1138_1920x0_80_0_0_7b92e56472e776c8be4778cc567b594c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, черное море, турция, гамбия
Происшествия, Черное море, Турция, Гамбия
В Черном море потушили пожар на танкере Kairos

Пожар на атакованном в Черном море танкере Kairos потушили спустя двое суток

© Getty Images / Turkish Directorate General for Maritime / AnadoluДым от пожара на борту танкера Kairos
Дым от пожара на борту танкера Kairos - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Getty Images / Turkish Directorate General for Maritime / Anadolu
Дым от пожара на борту танкера Kairos. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 30 ноя – РИА Новости. Пожар на атакованном в Черном море танкере Kairos потушен спустя почти двое суток, сообщили турецкие власти.
В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.
"Пожар на танкере Kairos, на котором во время движения в сторону России в Черном море возникли взрыв и огонь, полностью потушен", - говорится в заявлении министерства транспорта и инфраструктуры Турции.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.
Последствия атаки на танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Танкер Virat подвергся новой атаке в Черном море
29 ноября, 13:13
 
ПроисшествияЧерное мореТурцияГамбия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала