В Черном море потушили пожар на танкере Kairos

СТАМБУЛ, 30 ноя – РИА Новости. Пожар на атакованном в Черном море танкере Kairos потушен спустя почти двое суток, сообщили турецкие власти.

МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.