В Черном море потушили пожар на танкере Kairos

СТАМБУЛ, 30 ноя – РИА Новости. Пожар на атакованном в Черном море танкере Kairos потушен спустя почти двое суток, сообщили турецкие власти.
В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.
"Пожар на танкере Kairos, на котором во время движения в сторону России в Черном море возникли взрыв и огонь, полностью потушен", - говорится в заявлении министерства транспорта и инфраструктуры Турции.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.
