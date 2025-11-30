Этот праздник особенно значим для семей, чьи сыновья выполняют воинский долг в зоне Специальной военной операции. В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Праздник был учрежден в 1998 году "в целях повышения социальной значимости материнства".
"Ваша любовь греет нас": поздравление с Днем матери от бойцов СВО
"Ваша любовь греет нас": поздравление с Днем матери от бойцов СВО - РИА Новости, 30.11.2025
"Ваша любовь греет нас": поздравление с Днем матери от бойцов СВО
Российские бойцы записали видеообращение, в котором поздравили своих родных и всех женщин с Днем матери.
россия
"Ваша любовь греет нас": поздравление с Днем матери от бойцов СВО
Российские бойцы записали видеообращение, в котором поздравили своих родных и всех женщин с Днем матери. Этот праздник особенно значим для семей, чьи сыновья выполняют воинский долг в зоне Специальной военной операции. В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Праздник был учрежден в 1998 году "в целях повышения социальной значимости материнства".
"Ваша любовь греет нас": поздравление с Днем матери от бойцов СВО
Российские бойцы записали видеообращение, в котором поздравили своих родных и всех женщин с Днем матери.
"Ваша любовь греет нас": поздравление с Днем матери от бойцов СВО
Российские бойцы записали видеообращение, в котором поздравили своих родных и всех женщин с Днем матери.