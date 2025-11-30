Рейтинг@Mail.ru
"Ваша любовь греет нас": поздравление с Днем матери от бойцов СВО - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 30.11.2025 (обновлено: 19:20 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/pozdravlenie-2058773309.html
"Ваша любовь греет нас": поздравление с Днем матери от бойцов СВО
"Ваша любовь греет нас": поздравление с Днем матери от бойцов СВО - РИА Новости, 30.11.2025
"Ваша любовь греет нас": поздравление с Днем матери от бойцов СВО
Российские бойцы записали видеообращение, в котором поздравили своих родных и всех женщин с Днем матери.
2025-11-30T18:48:00+03:00
2025-11-30T19:20:00+03:00
общество
россия
день матери
министерство обороны рф (минобороны рф)
видео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058771894_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_915681c77af33f9c9119eab56157eec1.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Ваша любовь греет нас": поздравление с Днем матери от бойцов СВО
Российские бойцы записали видеообращение, в котором поздравили своих родных и всех женщин с Днем матери. Этот праздник особенно значим для семей, чьи сыновья выполняют воинский долг в зоне Специальной военной операции. В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Праздник был учрежден в 1998 году "в целях повышения социальной значимости материнства".
2025-11-30T18:48
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058771894_230:0:1670:1080_1920x0_80_0_0_cbc521c4766c5ce30f025c74aece8d68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, день матери, министерство обороны рф (минобороны рф), видео, видео
Общество, Россия, День матери, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Видео
"Ваша любовь греет нас": поздравление с Днем матери от бойцов СВО
Российские бойцы записали видеообращение, в котором поздравили своих родных и всех женщин с Днем матери.
2025-11-30T18:48
true
PT1M09S

"Ваша любовь греет нас": поздравление с Днем матери от бойцов СВО

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Российские бойцы записали видеообращение, в котором поздравили своих родных и всех женщин с Днем матери.
Этот праздник особенно значим для семей, чьи сыновья выполняют воинский долг в зоне Специальной военной операции. В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Праздник был учрежден в 1998 году "в целях повышения социальной значимости материнства".
 
ОбществоРоссияДень материМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Видео
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала