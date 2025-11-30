Рейтинг@Mail.ru
Британскую партию экс-лидера лейбористов официально назвали Your Party - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/politika-2058804712.html
Британскую партию экс-лидера лейбористов официально назвали Your Party
Британскую партию экс-лидера лейбористов официально назвали Your Party - РИА Новости, 30.11.2025
Британскую партию экс-лидера лейбористов официально назвали Your Party
Партия бывшего главы лейбористов и члена британского парламента Джереми Корбина получила официальное название Your Party (Ваша партия), сообщает газета... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T23:37:00+03:00
2025-11-30T23:37:00+03:00
в мире
джереми корбин
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149517/77/1495177710_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_865fd2d5f6f8bf9b1a9d17e7ce8300a3.jpg
https://ria.ru/20250929/faradzh-2044947059.html
https://ria.ru/20251120/velikobritaniya-2056317558.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149517/77/1495177710_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_e14107f0a496f389752e744172ef30f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джереми корбин, кир стармер
В мире, Джереми Корбин, Кир Стармер
Британскую партию экс-лидера лейбористов официально назвали Your Party

Guardian: партия Джереми Корбина получила название Your Party

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкДжереми Корбин
Джереми Корбин - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Джереми Корбин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Партия бывшего главы лейбористов и члена британского парламента Джереми Корбина получила официальное название Your Party (Ваша партия), сообщает газета Guardian.
Корбин, критикуя выделение "миллиардов на войну", 24 июля объявил о создании политического движения Your Party, которое должно было стать основой для будущей партии. Участие в создании новой партии приняла другой независимый член парламента - Зара Султана, которая 3 июля заявила об уходе из партии лейбористов через год после приостановления ее членства из-за позиции против ограничения льгот для многодетных семей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Фарадж готовит революцию в Британии, элите уже не до смеха
29 сентября, 08:00
"Новая партия левого толка, основанная Джереми Корбином и Зарой Султаной, будет называться Your Party после голосования ее членов", - пишет газета.
Издание добавляет, что название утвердили после того, как за нее отдали голоса 37% ее членов.
Газета Independent уточняет, что 51,6% членов проголосовали в пользу того, чтобы партией руководил комитет, тогда как Корбин выступал за того, чтобы ее направлял один лидер.
Корбин, который всегда представлял крайне левое крыло лейбористов, возглавлял партию с 2015 по 2020 годы. В 2020 году его сменил нынешний премьер Кир Стармер. Вскоре после этого Корбин ушел из партии на фоне скандала из-за якобы антисемитских высказываний. В итоге, он выиграл на выборах в качестве независимого кандидата от лондонского района Ислингтон. Корбин неоднократно говорил о намерении создать новую платформу для депутатов с левыми и пропалестинскими взглядами.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Великобритании рейтинг Стармера побил очередной антирекорд
20 ноября, 15:22
 
В миреДжереми КорбинКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала