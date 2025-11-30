Британскую партию экс-лидера лейбористов официально назвали Your Party

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Партия бывшего главы лейбористов и члена британского парламента Джереми Корбина получила официальное название Your Party (Ваша партия), сообщает газета Guardian.
Корбин, критикуя выделение "миллиардов на войну", 24 июля объявил о создании политического движения Your Party, которое должно было стать основой для будущей партии. Участие в создании новой партии приняла другой независимый член парламента - Зара Султана, которая 3 июля заявила об уходе из партии лейбористов через год после приостановления ее членства из-за позиции против ограничения льгот для многодетных семей.
Фарадж готовит революцию в Британии, элите уже не до смеха
29 сентября, 08:00
"Новая партия левого толка, основанная Джереми Корбином и Зарой Султаной, будет называться Your Party после голосования ее членов", - пишет газета.
Издание добавляет, что название утвердили после того, как за нее отдали голоса 37% ее членов.
Газета Independent уточняет, что 51,6% членов проголосовали в пользу того, чтобы партией руководил комитет, тогда как Корбин выступал за того, чтобы ее направлял один лидер.
Корбин, который всегда представлял крайне левое крыло лейбористов, возглавлял партию с 2015 по 2020 годы. В 2020 году его сменил нынешний премьер Кир Стармер. Вскоре после этого Корбин ушел из партии на фоне скандала из-за якобы антисемитских высказываний. В итоге, он выиграл на выборах в качестве независимого кандидата от лондонского района Ислингтон. Корбин неоднократно говорил о намерении создать новую платформу для депутатов с левыми и пропалестинскими взглядами.
В Великобритании рейтинг Стармера побил очередной антирекорд
20 ноября, 15:22