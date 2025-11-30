Британскую партию экс-лидера лейбористов официально назвали Your Party

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Партия бывшего главы лейбористов и члена британского парламента Джереми Корбина получила официальное название Your Party (Ваша партия), сообщает газета Партия бывшего главы лейбористов и члена британского парламента Джереми Корбина получила официальное название Your Party (Ваша партия), сообщает газета Guardian

Корбин , критикуя выделение "миллиардов на войну", 24 июля объявил о создании политического движения Your Party, которое должно было стать основой для будущей партии. Участие в создании новой партии приняла другой независимый член парламента - Зара Султана, которая 3 июля заявила об уходе из партии лейбористов через год после приостановления ее членства из-за позиции против ограничения льгот для многодетных семей.

"Новая партия левого толка, основанная Джереми Корбином и Зарой Султаной, будет называться Your Party после голосования ее членов", - пишет газета.

Издание добавляет, что название утвердили после того, как за нее отдали голоса 37% ее членов.

Газета Independent уточняет, что 51,6% членов проголосовали в пользу того, чтобы партией руководил комитет, тогда как Корбин выступал за того, чтобы ее направлял один лидер.