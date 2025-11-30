Избиратели голосуют на парламентских выборах в Приднестровье

Явка на выборах в ПМР на 13.00 мск составила 12,39 процента

ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Явка в Приднестровье на выборах депутатов всех уровней на 12.00 (13.00 мск) составила 12,39% от общего числа избирателей, сообщила в воскресенье Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

"На 12.00 по республике проголосовало 48 923 избирателя, что составляет 12,39% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении ЦИК ПМР.

По состоянию на 12.00 жалоб в органы прокуратуры, аппарат Уполномоченного по правам человека в ПМР и суды республики не поступало.

Единый день голосования проходит в Приднестровье. Жителям ПМР предстоит избрать 33 депутата Верховного совета (парламента), 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.