Эксперт объяснила, как отличить нужную покупку от прихоти

"Если существенные траты контролировать легче, то мелкие, но регулярные "пожиратели бюджета" сложно обнаружить без системного ведения личного/семейного бюджета и финансового планирования", - отметила она.

Чтобы отличить разумную потребность от импульсивного желания, нужно оценить расходы и доходы за последнее время, понять, когда возникает идея купить ненужное и сколько на это уходит денег.