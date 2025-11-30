Эксперт объяснила, как отличить нужную покупку от прихоти

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Чем отличается действительно необходимая покупка от импульсивной и так ли вреден спонтанный шопинг, агентству "Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
"Если существенные траты контролировать легче, то мелкие, но регулярные "пожиратели бюджета" сложно обнаружить без системного ведения личного/семейного бюджета и финансового планирования", - отметила она.
Чтобы отличить разумную потребность от импульсивного желания, нужно оценить расходы и доходы за последнее время, понять, когда возникает идея купить ненужное и сколько на это уходит денег.
Сократить эмоциональные покупки можно, взяв за правило устраивать "период охлаждения" максимума на сутки. За это время вы поймете, так ли вам это нужно и не пробьет ли покупка брешь в бюджете. Заодно можно оценить, действительно ли предложение выгодное или это только маркетинговая акция, заключила Дайнеко.
