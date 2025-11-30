В Приднестровье явка на выборах составила более 20 процентов к обеду

ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Явка в Приднестровье на выборах депутатов всех уровней на 14.00 (15.00 мск) составила 20,1% от общего числа избирателей, сообщила в воскресенье Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

"На 14.00 часов по республике проголосовало 72980 избирателей, что составляет 20,1% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении ЦИК ПМР.

По состоянию на 14.00 жалоб в органы прокуратуры, аппарат уполномоченного по правам человека в ПМР и суды республики не поступало.

Единый день голосования проходит в Приднестровье. Жителям ПМР предстоит избрать 33 депутата Верховного совета (парламента), 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.