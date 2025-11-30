Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье явка на выборах составила более 20 процентов к обеду - РИА Новости, 30.11.2025
16:12 30.11.2025 (обновлено: 16:21 30.11.2025)
В Приднестровье явка на выборах составила более 20 процентов к обеду
В Приднестровье явка на выборах составила более 20 процентов к обеду - РИА Новости, 30.11.2025
В Приднестровье явка на выборах составила более 20 процентов к обеду
Явка в Приднестровье на выборах депутатов всех уровней на 14.00 (15.00 мск) составила 20,1% от общего числа избирателей, сообщила в воскресенье Центральная... РИА Новости, 30.11.2025
В Приднестровье явка на выборах составила более 20 процентов к обеду

ЦИК ПМР: явка на выборах в Приднестровье составила 20,1% к двух часам дня

Выборы в Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Явка в Приднестровье на выборах депутатов всех уровней на 14.00 (15.00 мск) составила 20,1% от общего числа избирателей, сообщила в воскресенье Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"На 14.00 часов по республике проголосовало 72980 избирателей, что составляет 20,1% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении ЦИК ПМР.
По состоянию на 14.00 жалоб в органы прокуратуры, аппарат уполномоченного по правам человека в ПМР и суды республики не поступало.
Единый день голосования проходит в Приднестровье. Жителям ПМР предстоит избрать 33 депутата Верховного совета (парламента), 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Экс-премьер Молдавии прокомментировал скандал с беспилотником
29 ноября, 13:27
 
