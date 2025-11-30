https://ria.ru/20251130/pmr-2058694064.html
В Приднестровье открылись 246 избирательных участков
В Приднестровье открылись 246 избирательных участков - РИА Новости, 30.11.2025
В Приднестровье открылись 246 избирательных участков
30.11.2025
В Приднестровье открылись 246 избирательных участков на выборах депутатов
ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Центризбирком Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщил, что в ПМР в воскресенье в единый день голосования в 8.00 по местному времени (9.00 мск) открылись 246 избирательных участков по выборам депутатов всех уровней.
Приднестровцам предстоит избрать 33 депутата Верховного совета (парламента) ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.
Глава центральной избирательной комиссии ПМР Станислав Касап накануне заявил о готовности к проведению единого дня голосования. По его словам, все избирательные участки обеспечены всем необходимым, чтобы провести выборы в соответствии с законом. В списках избирателей числятся порядка 395 тысяч приднестровцев.
По данным ЦИК, в ходе досрочного голосования (с 24 по 28 ноября) свой выбор сделали 4508 избирателей.
Избирательные участки закроются в 20.00 по местному времени (21.00 мск).
Предварительные итоги выборов будут известны в понедельник.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева
решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.