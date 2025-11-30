В Приднестровье открылись 246 избирательных участков

ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Центризбирком Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщил, что в ПМР в воскресенье в единый день голосования в 8.00 по местному времени (9.00 мск) открылись 246 избирательных участков по выборам депутатов всех уровней.

Приднестровцам предстоит избрать 33 депутата Верховного совета (парламента) ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.

Глава центральной избирательной комиссии ПМР Станислав Касап накануне заявил о готовности к проведению единого дня голосования. По его словам, все избирательные участки обеспечены всем необходимым, чтобы провести выборы в соответствии с законом. В списках избирателей числятся порядка 395 тысяч приднестровцев.

По данным ЦИК, в ходе досрочного голосования (с 24 по 28 ноября) свой выбор сделали 4508 избирателей.

Избирательные участки закроются в 20.00 по местному времени (21.00 мск).

Предварительные итоги выборов будут известны в понедельник.