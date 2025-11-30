Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, почему Зеленский не справляется с кризисом на Украине - РИА Новости, 30.11.2025
13:58 30.11.2025
Песков рассказал, почему Зеленский не справляется с кризисом на Украине
Песков рассказал, почему Зеленский не справляется с кризисом на Украине
в мире
украина
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
павел зарубин
украина
россия
Песков рассказал, почему Зеленский не справляется с кризисом на Украине

Песков: Зеленский не справляется с кризисом на Украине из-за других игроков

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский не справляется с кризисом на Украине из-за действий других игроков, а сейчас, когда есть тенденция к выходу на мирное урегулирование, их очень много, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"У него было много-много ошибок политических, когда принимались законопроекты, потом откатывали обратно. У них свои взаимоотношения с западниками, которые так или иначе контролируют НАБУ и другую структуру. Конечно же, сейчас, когда идет тенденция к выходу на мирное урегулирование, там очень много игроков", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о политическом кризисе на Украине.
Киевский режим сейчас "пошел вразнос", заявил Песков
18 ноября, 18:21
