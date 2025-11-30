Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о последствиях затягивания переговоров Киевом - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 30.11.2025 (обновлено: 13:33 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/peskov-2058724051.html
Песков рассказал о последствиях затягивания переговоров Киевом
Песков рассказал о последствиях затягивания переговоров Киевом - РИА Новости, 30.11.2025
Песков рассказал о последствиях затягивания переговоров Киевом
Каждый день, пока Украина тянет с переговорами, - это упущенный день для Владимира Зеленского и киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T13:32:00+03:00
2025-11-30T13:33:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
дмитрий песков
владимир зеленский
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_0:273:2723:1805_1920x0_80_0_0_905aa1b73acfe8f9f256be66c237e808.jpg
https://ria.ru/20251118/kiev-2055816206.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_34:0:2723:2017_1920x0_80_0_0_17da35dbc810036d49d36c91f01e73ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, павел зарубин
В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Павел Зарубин
Песков рассказал о последствиях затягивания переговоров Киевом

Песков: каждый день затягивания переговоров является упущенным для Зеленского

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Каждый день, пока Украина тянет с переговорами, - это упущенный день для Владимира Зеленского и киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пока Киев тянет с мирным урегулированием, их позиции ухудшаются и на фронтах, и во власти, сказал Песков тележурналисту "России 1"Павлу Зарубину, сообщается в Telegram-канале "Вести".
"Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима – это упущенный день", - сказал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Киевский режим сейчас "пошел вразнос", заявил Песков
18 ноября, 18:21
 
В миреУкраинаРоссияКиевДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала