В Госдуме предложили отменить комиссию на переводы между родственниками

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госудмы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил отменить комиссию на банковские переводы между близкими родственниками.

Обращение с данной инициативой к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной есть в распоряжении РИА Новости.

"В целях снижения финансовой нагрузки на граждан и укрепления института семьи обращаюсь с инициативой об отмене комиссии за банковские переводы между близкими родственниками. В рамках реализации данной меры кредитные организации обязаны предоставлять право на бесплатные переводы между счетами лиц, состоящих в близком родстве", - сказано в документе.

Отмечается, что подтверждение родства может осуществляться на основании единовременно предоставленного в банк заявления с приложением соответствующих документов, таких как свидетельство о рождении или браке, с обеспечением полного соблюдения требований закона "О персональных данных".

"Предлагаемая инициатива будет способствовать не только прямой экономии средств российских семей, но и станет существенным вкладом в повышение финансовой грамотности и дальнейшее развитие безналичной платежной инфраструктуры в России", - считает вице-спикер Госдумы