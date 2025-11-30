Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили отменить комиссию на переводы между родственниками - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:55 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/perevod-2058680084.html
В Госдуме предложили отменить комиссию на переводы между родственниками
В Госдуме предложили отменить комиссию на переводы между родственниками - РИА Новости, 30.11.2025
В Госдуме предложили отменить комиссию на переводы между родственниками
Вице-спикер Госудмы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил отменить комиссию на банковские переводы между близкими родственниками. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T04:55:00+03:00
2025-11-30T04:55:00+03:00
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_88:0:3144:1719_1920x0_80_0_0_7520b9a26aca92d78ab9965225c59e61.jpg
https://ria.ru/20250619/sbp-2023885695.html
https://ria.ru/20250904/blokirovka-2039752777.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_c7b9667d872ba270ccae554cfad48715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили отменить комиссию на переводы между родственниками

Чернышов предложил отменить комиссию на переводы между родственниками

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Банковские карты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госудмы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил отменить комиссию на банковские переводы между близкими родственниками.
Обращение с данной инициативой к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной есть в распоряжении РИА Новости.
Логотип приложения СБП на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Пользователи мессенджера Max смогут переводить деньги через СБП
19 июня, 13:26
"В целях снижения финансовой нагрузки на граждан и укрепления института семьи обращаюсь с инициативой об отмене комиссии за банковские переводы между близкими родственниками. В рамках реализации данной меры кредитные организации обязаны предоставлять право на бесплатные переводы между счетами лиц, состоящих в близком родстве", - сказано в документе.
Отмечается, что подтверждение родства может осуществляться на основании единовременно предоставленного в банк заявления с приложением соответствующих документов, таких как свидетельство о рождении или браке, с обеспечением полного соблюдения требований закона "О персональных данных".
"Предлагаемая инициатива будет способствовать не только прямой экономии средств российских семей, но и станет существенным вкладом в повышение финансовой грамотности и дальнейшее развитие безналичной платежной инфраструктуры в России", - считает вице-спикер Госдумы.
Он отметил, что даже незначительные комиссионные сборы формируют дополнительную нагрузку на личный бюджет, а комиссия становится скрытым налогом на внутрисемейную поддержку, которая является фундаментальной ценностью и основой социальной стабильности.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Центробанк рассказал, как избежать блокировки банковской карты
4 сентября, 18:41
 
Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала